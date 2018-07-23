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Саратовцев просят помочь юным спортсменам
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Саратовцев просят помочь юным спортсменам 

САРАТОВ24 23 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В информационную службу «Саратов 24» с просьбой о помощи обратились жители села Гремячка Новобурасского района Саратовской области. Они рассказали, что в их населенном пункте сейчас живут около 40 детей дошкольного и школьного возраста. Многие из них воспитываются в неполных и малообеспеченных семьях.
"Мы обеспокоены беспорядочными прогулками детей разного возраста в непригодных для этого местах, их «незанятостью» во время каникул, что приводит к мелкому хулиганству, ДТП и росту детской преступности", — отметил представителем инициативной группы жителей Владимир Сидоров.
Для этого в Гремячке решили организовать спортивные секции, однако на покупку спортивного инвентаря у родителей денег нет. Поэтому сельчане просят саратовцев помочь им.
Перечень необходимого для тренировки и подготовки уже сейчас:
— Сетка волейбольная (для проведения соревнований между школами района).
— Мячи, футбольные, волейбольные, баскетбольные.
— Маты.
— Гантели сборные, штанги до 100 кг, эспандеры кистевые. (можно б/у)
— Перчатки боксерские, лапы, груши (можно б/у), бинты, капы, майки трусы боксерские, боксерки.
— Тренажеры.
— Лыжи (можно б/у)
Для детского сада:
— Игрушки развивающие. (можно б/у)
— Ноутбук для занятий.
— Компьютер (можно б/у)
— Плита для приготовления пищи (можно б/у)
— Разделочные столы.
-Пластиковые окна.
"Пусть вас не пугает этот список, нам хоть что-то из этого", — уточняется в сообщении.
Телефон для связи: 89020474166 Сидоров Владимир Васильевич.
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