Саратовцев просят помочь юным спортсменам

В информационную службу «Саратов 24» с просьбой о помощи обратились жители села Гремячка Новобурасского района Саратовской области. Они рассказали, что в их населенном пункте сейчас живут около 40 детей дошкольного и школьного возраста. Многие из них воспитываются в неполных и малообеспеченных семьях.

"Мы обеспокоены беспорядочными прогулками детей разного возраста в непригодных для этого местах, их «незанятостью» во время каникул, что приводит к мелкому хулиганству, ДТП и росту детской преступности", — отметил представителем инициативной группы жителей Владимир Сидоров

Для этого в Гремячке решили организовать спортивные секции, однако на покупку спортивного инвентаря у родителей денег нет. Поэтому сельчане просят саратовцев помочь им.

Перечень необходимого для тренировки и подготовки уже сейчас:

— Сетка волейбольная (для проведения соревнований между школами района).

— Мячи, футбольные, волейбольные, баскетбольные.

— Маты.

— Гантели сборные, штанги до 100 кг, эспандеры кистевые. (можно б/у)

— Перчатки боксерские, лапы, груши (можно б/у), бинты, капы, майки трусы боксерские, боксерки.

— Тренажеры.

— Лыжи (можно б/у)

Для детского сада:

— Игрушки развивающие. (можно б/у)

— Ноутбук для занятий.

— Компьютер (можно б/у)

— Плита для приготовления пищи (можно б/у)

— Разделочные столы.

-Пластиковые окна.

"Пусть вас не пугает этот список, нам хоть что-то из этого", — уточняется в сообщении.

Телефон для связи: 89020474166 Сидоров Владимир Васильевич.