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Гордеп Владимир Дмитриев провел прием граждан по личным вопросам
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Гордеп Владимир Дмитриев провел прием граждан по личным вопросам 

АиФ 23 июля 2018
В местную общественную приемную партии «Единая Россия» Заводского района города Саратова на прием к депутату Саратовской городской Думы Владимиру Дмитриеву пришли шесть человек. Тематика обращений заявителей была различна: лекарственное обеспечение льготных категорий населения, проведение обследования у узких специалистов в ГУЗ «Саратовская областная детская больница», благоустройство дворов и прилегающих дорог общего пользования, опиловка деревьев, грейдирование частного сектора и другие.
С просьбой оказания помощи в предоставлении сыну препарата, незарегистрированного на территории РФ, к народному избраннику обратилась мама особого ребенка, проживающая на улице 3-й Кавказский проезд. Уже в ходе приема заявительнице пообещали решить данный вопрос в кратчайшие сроки. Была собрана врачебная комиссия учреждения. Мальчику будут приобретены препараты на Украине на общую сумму 99000 рублей в количестве 24 упаковок.
Владимир Дмитриев отметил: «Учитывая течение заболевания, решением консилиума врачей о назначении пациенту незарегистрированного на территории РФ лекарственного препарата для индивидуального применения при оказании пациенту медицинской помощи принято решение осуществить обеспечение жизненно необходимым препаратом ребенка за счет средств больницы. Помощь особым детям — наша прямая обязанность».
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