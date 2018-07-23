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Михалков сравнил открытие «Ельцин-центра» в Москве с танцами в храме
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Михалков сравнил открытие «Ельцин-центра» в Москве с танцами в храме 

ИД «Собеседник» 23 июля 2018
Режиссёр Никита Михалков раскритиковал открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве.
Филиал «Ельцин-центра» планируется разместить в усадьбе Бобринских-Долгоруковых на Малой Никитской улице в центре Москвы. По словам Никиты Михалкова, после реконструкции этот памятник федерального значения будет фактически уничтожен.
«В этих комнатах рождались идеи сахарных заводов и рисовались схемы первых железных дорог. А что бы сказали Долгоруковы и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в разрушении производств, в продаже всего за копейки иностранному капиталу?» — заявил Михалков в своей авторской программе «Бесогон TВ».
Режиссёр сравнил размещение «Ельцин-центра» в усадьбе Бобринских-Долгоруковых с открытием стриптиз-бара в храме Христа Спасителя. Он назвал это «невероятным цинизмом».
При этом Михалков заявил, что фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» действует разрушительно на молодое поколение.
Как писал Sobesednik.ru, полемика между Никитой Михалковым и руководством «Ельцин-центра» развернулась в 2016 году, когда режиссёр обвинил фонд в «разрушении национального самосознания» и сотрудничестве с американскими властями. После визита в екатеринбургский «Ельцин-центр» Михалков заявил, что его мнение об этом месте изменилось «в худшую сторону».
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