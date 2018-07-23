Михалков сравнил открытие «Ельцин-центра» в Москве с танцами в храме

Филиал «Ельцин-центра» планируется разместить в усадьбе Бобринских-Долгоруковых на Малой Никитской улице в центре Москвы. По словам Никиты Михалкова, после реконструкции этот памятник федерального значения будет фактически уничтожен.

«В этих комнатах рождались идеи сахарных заводов и рисовались схемы первых железных дорог. А что бы сказали Долгоруковы и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в разрушении производств, в продаже всего за копейки иностранному капиталу?» — заявил Михалков в своей авторской программе «Бесогон TВ».

Режиссёр сравнил размещение «Ельцин-центра» в усадьбе Бобринских-Долгоруковых с открытием стриптиз-бара в храме Христа Спасителя . Он назвал это «невероятным цинизмом».

При этом Михалков заявил, что фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» действует разрушительно на молодое поколение.