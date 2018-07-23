В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» проведут концерт «Душа поет»

В среду, 25 июля, в филиале «Западное Дегунино» территориального центра социального обслуживания «Бескудниково» пройдет музыкальный концерт «Душа поет». Об этом рассказал представитель учреждения.

— Мероприятие приурочено к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля. На встрече выступят участники вокальных программ проекта «Московское долголетие», — уточнили в ТЦСО «Западное Дегунино».

Начало мероприятия в 13.20. Приглашаются все желающие. Напомним, центр социального обслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, дом 2, корпус 1. (ео)