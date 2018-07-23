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Городской блошиный рынок в Музее Москвы. Московские дачники
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Городской блошиный рынок в Музее Москвы. Московские дачники 

CHIPS journal 23 июля 2018
Фото: CHIPS journal
На два дня 28 и 29 июля Музей Москвы превратится в сокровищницу для любителей всего старинного и винтажного. Здесь вновь развернётся традиционный Городской блошиный рынок, единственный в Москве, располагающийся в пределах Садового кольца.
Посетителей ждут украшения и наряды, предметы интерьера и сервировки стола, старинный фарфор, значки, открытки, книги, монеты, игрушки, истории которых можно будет узнать у продавцов, а потом, поторговавшись, купить в подарок себе или друзьям.
И, хотя на этот раз блошиный рынок пройдёт под крышей, внутри музейного корпуса, его темой станут «Московские дачники». Ведь дачи уже более 200 лет — неотъемлемая часть культурной жизни Москвы.
Гостей ждёт мастер-класс по составлению букетов из цветов с подмосковных дач и лекция о деревянной архитектуре стародачных мест. А на прилавках можно будет разыскать старинную медную посуду, красивые вазы всех оттенков для букетов, сервизы и самовары для чаепитий на веранде.
На Детском базаре юные посетители смогут стать владельцами собственных «лавочек древностей» — они встанут за прилавок со своими игрушками и книжками, выберут собственную коммерческую стратегию, будут торговаться и общаться с покупателями, считать деньги, выдавать сдачу.
Кстати, можно будет и меняться игрушками — здесь их часто охотно принимают в качестве платёжного средства. Помимо привычного самого большого количества продавцов антиквариата и винтажа, собранных вместе в центре Москвы, на Городском блошином рынке будут представлены авторские работы современных художников.
Время работы Городского блошиного рынка в Музее Москвы: 28 июля с 11.00 до 19.00 (Детский базар — до 16.00) 29 июля с 11.00 до 19.00 (Детский базар — до 16.00)
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