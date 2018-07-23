Ещё
«Подросток и закон»: в районе Куркино состоится час правовой грамотности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Подросток и закон»: в районе Куркино состоится час правовой грамотности 

Префектура СЗАО города Москвы 23 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Куркино на Родионовской улице в среду, 25 июля, состоится правовой час «Закон знай, его — выполняй».
— Как вести себя в современном обществе? Какие законы в нем действуют? Что можно, а что нельзя? На эти и многие другие вопросы ответит правовой час. Дети и подростки совершат увлекательное путешествие в мир взрослых по страницам электронной презентации «Подросток и закон», которая познакомит участников программы с причинами подростковой преступности и видами наказания, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, в процессе правовых заданий и ситуативных игр участники правового часа научатся видеть последствия тех или иных поступков, узнают, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, — отметили организаторы.
Программа состоится в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Афиша СЗАО: куда сходить на выходных в округе? В Северном Тушине расскажут о жизни и творчестве Сергея Есенина В Северном Тушине пройдут виртуальные экскурсии для краеведов-любителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение