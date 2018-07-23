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«ГУМ-Авторалли» в Москве — «Чайки», «Победы» и другие раритеты (ФОТО)
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«ГУМ-Авторалли» в Москве — «Чайки», «Победы» и другие раритеты (ФОТО) 

Мир24 23 июля 2018
Фото: Мир24
Москвичи и гости столицы в эти выходные смогли увидеть зрелищный парад ретро-автомобилей. «ГУМ-Авторалли» прошел уже в пятый раз. От Красной площади до ВДНХ по историческим местам города проехали более 130 раритетных машин, выпущенных в 1930-70-е годы. Здесь были и эпохальные советские «Чайки», «ЗИЛы», «Победы», «Москвичи», «Волги», «Запорожцы», и известные иностранные авто — Ferrari, Jaguar и Alfa Romeo. За рулем ретро-автомобилей проехались многочисленные коллекционеры, а также звезды кино и телевидения. Победителям авторалли вручили призы и подарки. Посмотреть на легенды автопрома, многие из которых «увековечены» в фильмах, пришли сотни человек. Все желающие активно фотографировались с железными знаменитостями.
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