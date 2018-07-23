В Северном Тушине расскажут о жизни и творчестве Сергея Есенина 

В Культурном центре «Алые паруса» Северного Тушина 27 июля состоится литературный вечер «Руки милой — пара лебедей», посвященный творчеству Сергея Есенина.
— О творчестве великого поэта и его необычной судьбе расскажет научный сотрудник музея истории Военно-Морского Флота Евгений Баранов. Посетители не только узнают много нового о жизни поэта, но и услышат песни и стихи Сергея Есенина в исполнении ведущего мероприятия, — сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало в 15.00, вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Напомним, КЦ «Алые паруса» находится по адресу: улица Свободы, дом 91.