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В Северном Тушине расскажут о жизни и творчестве Сергея Есенина
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В Северном Тушине расскажут о жизни и творчестве Сергея Есенина 

Префектура СЗАО города Москвы 23 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Алые паруса» Северного Тушина 27 июля состоится литературный вечер «Руки милой — пара лебедей», посвященный творчеству Сергея Есенина.
— О творчестве великого поэта и его необычной судьбе расскажет научный сотрудник музея истории Военно-Морского Флота Евгений Баранов. Посетители не только узнают много нового о жизни поэта, но и услышат песни и стихи Сергея Есенина в исполнении ведущего мероприятия, — сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало в 15.00, вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Напомним, КЦ «Алые паруса» находится по адресу: улица Свободы, дом 91.
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