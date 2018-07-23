Более 35 млн рублей выделят на капремонт детсада в Минводах

ПЯТИГОРСК, 23 июля. / ТАСС /. Детсад № 21 «Солнышко » в поселке Ульяновка Минераловодского городского округа, построенный с нарушениями технологии, начнут ремонтировать в августе, на это выделено более 35 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Строители укрепят фундамент, заменят все инженерные сети, ограждение, сделают внутреннюю отделку и поставят приборы учета", — поясняется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что здание было построено в 1989 году и, по заключению специалистов из «Независимой судебной экспертизы» из Новопавловска, с грубыми нарушениями. В частности, фундамент выполнен из блоков без армирования на слабом цементно-песчаном растворе.

Планируется, что строители должны закончить капитальный ремонт к концу года. Сейчас всех 86 детей из «Солнышка» распределили по другим детсадам округа — в селах Канглы, Побегайловка и в городе Минеральные Воды. «В детсады детей возят на автобусах», — уточнила пресс-служба.