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Amediateka на летних фестивалях Park Live и Пикник «Афиши»
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Amediateka на летних фестивалях Park Live и Пикник «Афиши» 

Ruvod.com 23 июля 2018
Фото: Ruvod.com
Лучшие сериалы планеты на лучших фестивалях лета — Amediateka примет участие в Park Live и Пикнике «Афиши».
На ежегодном музыкальном фестивале Park Live, который пройдет 27-29 июля в Парке Горького, онлайн-сервис Amediateka Home of HBO дарит бесплатную подписку каждому гостю. 28 и 29 июля ищите вход с промоутером Амедиатеки и к своему билету получите бесплатную месячную подписку на сервис.
В этом году хэдлайнерами Park Live выступят лучший диджей планеты David Guetta, самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz и неподражаемые Massive Attack, а также за три дня Фестиваля можно увидеть и услышать Ivan Dorn, Kaleo, Tove Lo, Tricky и многих других!
А на Пикнике «Афиши»-2018 в Коломенском Amediateka устроит импровизированное родео — гости фестиваля смогут почувствовать себя героями главной фантастической драмы нашего времени — «Мир Дикого Запада». Храбрецам предстоит испытать свои силы, оседлав взбесившегося быка-андроида. Специальная площадка с фотозоной «Родео Дикого Запада» будет работать целый день 4 августа. Каждого участника родео ждет фото на память на инста-принтере. В этом году на Пикнике выступят: великий стадионный оркестр из Канады, доводящий зрителей до эйфории, Arcade Fire, главная певица страны Земфира, молодой, но опытный рэпер из Бруклина Joey Badass, ни на кого не похожий Dolphin, классики шотландского инди-попа Belle and Sebastian, канадец с трепетным сердцем Rhye и самые дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & The Lizard Wizard и многие другие.
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