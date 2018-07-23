Amediateka на летних фестивалях Park Live и Пикник «Афиши»

Лучшие сериалы планеты на лучших фестивалях лета — Amediateka примет участие в Park Live и Пикнике «Афиши».

На ежегодном музыкальном фестивале Park Live, который пройдет 27-29 июля в Парке Горького, онлайн-сервис Amediateka Home of HBO дарит бесплатную подписку каждому гостю. 28 и 29 июля ищите вход с промоутером Амедиатеки и к своему билету получите бесплатную месячную подписку на сервис.

В этом году хэдлайнерами Park Live выступят лучший диджей планеты David Guetta, самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz и неподражаемые Massive Attack, а также за три дня Фестиваля можно увидеть и услышать Ivan Dorn, Kaleo, Tove Lo, Tricky и многих других!