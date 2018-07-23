Культурно-спортивный фестиваль в КЧР объединил абазин и абхазов России, Турции и Абхазии

ЧЕРКЕССК, 23 июля. / ТАСС /. Конкурс национального костюма, выставки и телемост с Абхазией и Турцией прошли в понедельник в Карачаево-Черкесии в рамках культурно-спортивного фестиваля «Абаза», инициированного международным объединением содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», передает корреспондент ТАСС.

"Каждый год фестиваль приобретает все большую популярность. Наша задача популяризовать культуры народов КЧР. Каждый народ России обладает уникальными обычаями и традициями — это богатство нашей страны, которое мы должны беречь и передавать подрастающему поколению. Мы постоянно находимся в поисках новых возможностей и форм для сохранения языка, культуры и традиции народа абаза", — сказал ТАСС председатель Высшего совета всемирного абхазо— абазинского конгресса, президент объединения «Алашара» Мусса Экзеков

Местом проведения культурной части фестиваля в этом году стал парк отдыха «Зеленый остров» Черкесска, где были организованы выставки декоративно-прикладного искусства, работ художников, национальных блюд, а также экспозиция «История народа абаза в фотографиях» и выставка, посвященная 80-летию республиканской газеты на абазинском языке «Абазашта», а также состоялся конкурс национального костюма горцев.

Телемост с зарубежными диаспорами

География участника фестиваля «Абаза» ежегодно растет. В этом году в традиционном телемосте, который проводится между Черкесском и Сухумом принял участие Стамбул, где проживают представители абхазо-абазинского этноса. Диаспора столицы Турции впервые присоединилась к телемосту, в прошлом году участвовало турецкое село Карачаир. Участники обменялись приветствиями и поздравлениями, отметив большую значимость таких фестивалей в укреплении духовных и культурных связей абазин и абхазов, проживающих в разных странах мира.

Представители турецкой диаспоры в этом году впервые посетили мероприятия фестиваля в Черкесске.

"160 лет назад наши предки переселились в Турцию, но мы никогда не забывали о своем народе и родине. Мы очень счастливы принимать участие в таком замечательном фестивале на родине наших предков, где живут наши братья. Хочу выразить благодарность российскому государству и ее субъекту КЧР за такую возможность", — поделился с ТАСС впечатлениями от фестиваля руководитель делегации из Турции Ахмед Хапат.

Он отметил, что такие фестивали и праздники способствуют единению абазин и абхазов разных регионов, сохранению родного языка, обычаев и культуры — духовного богатства народов.

Выставки, соревнования и национальный двор

В рамках фестиваля состоялась экспозиция флагов абазинского и абхазского народов разных исторических периодов, где выставили 11 знамен, начиная с VIII века. Ремесленники Карачаево-Черкесии, в частности, представили изделия из войлока, дерева, коллекцию национальных кукол. Традиционно работал национальный двор, где все желающие смогли не только познакомиться с предметами быта абазин и отведать национальные блюда, но и посетить мастер-классы по их приготовлению.

"Мне очень нравится абазинское блюдо «дзырдза» — соус из курятины, подается он с пастой из кукурузной или пшенной крупы. Давно хотела научиться и решилась сегодня, узнав про мастер-класс", — рассказала ТАСС одна из гостей фестиваля Марина Абайханова.

Большим спросом у гостей фестиваля пользовались выпечка, национальные сладости и напиток бахсыма (буза), который обычно готовят из пшена и кукурузы и подают по праздникам. Бахсыма напоминает квас.

Завершилась культурная часть фестиваля концертом известных исполнителей и творческих коллективов КЧР и Абхазии. Спортивная часть, включающая состязания по 11 видам спорта, в числе которых игровые, силовые, легкоатлетические и национальные, состоялась 21 июля в ауле Инжич-Чукун. Победу одержала команда аула Эльбурган Абазинского района КЧР.

Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» проводится в КЧР с 2014 года. Организаторы — международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» и ассоциация абазинских общественных организаций «Апсадгьыл» (Родина).