На пляжах Зеленоградска прокуратура не нашла ни одного спасателя

В Зеленоградске спасателей сотрудники прокуратуры не обнаружили. Глава ведомства внёс представления об устранении нарушений федерального законодательства в адрес главы администрации Зеленоградска Сергея Кошевого и местного муниципального предприятие «Благоустройство» за недостаточно качество обеспечения безопасности отдыхающих.

В сообщении говорится, что при проверке на спасательных вышках не было сотрудников спасательных служб, стационарный пост на пляже «Нептун» был заперт. Формы или каких-либо опознавательных знаков сотрудники спасательных служб не имеют. Как потом выяснилось, бригада сотрудников находилась в другом месте, откуда не видно пляжа и моря. Главе Зеленоградской администрации все нарушения нужно устранить в ближайшие сроки