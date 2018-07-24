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На пляжах Зеленоградска прокуратура не нашла ни одного спасателя
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На пляжах Зеленоградска прокуратура не нашла ни одного спасателя 

Вести Калининград 20 часов назад
Фото: Вести Калининград
В Зеленоградске спасателей сотрудники прокуратуры не обнаружили. Глава ведомства внёс представления об устранении нарушений федерального законодательства в адрес главы администрации Зеленоградска Сергея Кошевого и местного муниципального предприятие «Благоустройство» за недостаточно качество обеспечения безопасности отдыхающих.
В сообщении говорится, что при проверке на спасательных вышках не было сотрудников спасательных служб, стационарный пост на пляже «Нептун» был заперт. Формы или каких-либо опознавательных знаков сотрудники спасательных служб не имеют. Как потом выяснилось, бригада сотрудников находилась в другом месте, откуда не видно пляжа и моря. Главе Зеленоградской администрации все нарушения нужно устранить в ближайшие сроки
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