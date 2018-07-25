Экскурсии на раритете: туристы осматривают Петербург на «копейках»

Экскурсии на раритете. В Петербурге туристам город показывают на легендарных «копейках». Несмотря на массовое производство в Советском Союзе, сейчас оригинальных машин осталось не так много. Поэтому от желающих увидеть Ленинград из окон ретроавтомобиля отбоя нет. В этом убедилась корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

ВАЗ выпустил почти 5 миллионов автомобилей этой модели. В хорошем состоянии сохранились лишь единицы.

«Здесь внутри кузова видно, что «копейка» раньше была белого цвета. Мы ее перекрасили в синий, потому что он ближе к оригинальному заводскому цвету. Сейчас цвет называется «Босфор», — отметил автор идеи экскурсий на «копейках» Олег Чепель.

«Копейки» для своего семейного бизнеса Олег и Виктория искали в Ростове, Краснодаре, Карелии. Два автомобиля нашли в Петербурге. Детали машины оригинальные и в хорошем состоянии, но подвел рычаг переключения скоростей. Вместо него теперь молоток. Поломки случаются и во время экскурсий.

«Вернулись, садимся в машину — не заводится. Бразильцы, которых мы тогда возили, оказались не из робкого десятка. Они говорят: ладно, давай мы тебя подтолкнем. Их было двое. Это было весело, потому что я, в принципе, сидел и пытался завестись, а они меня метров 300 вверх по жаре толкали», — вспоминает Олег Чепель.

Советскую «копейку» все же осовременили для летних экскурсий. Болгаркой прорезали люк.

«В Петербурге достаточно много узких улиц, особенно в центре, когда едешь на автобусе или в автомобиле, ты можешь видеть первый, второй этаж максимум. А если у тебя есть крыша, то ты можешь поднять глаза и видеть все доминантны городские — шпили, эркеры, окна, по-другому воспринимаешь город», — указал Олег Чепель.

Вдоволь покататься на ретроавтомобиле нашей съемочной группе не удалось. Заказы на экскурсионные туры приходят каждый день. Сегодня гости из Америки. Для них это первое знакомство с советским автопромом.

«В Москве у машин окна всегда подняты, играет громко музыка, есть иногда телевизор. Ты в действительности не смотришь по сторонам. Ты как бы в ловушке, в пузыре. Но я хочу посмотреть город. А здесь окна открыты, ты можешь смотреть вверх, так что, если ты хочешь посмотреть город, это идеальная машина», — полагает турист Камерон Синклав.

Скорость передвижения у «копейки» — не более 60 километров в час. Быстрее ехать уже опасно. Могут не выдержать оригинальные покрышки 70-х годов. Зато точно успеешь рассмотреть все достопримечательности Санкт-Петербурга.

Пока в гараже у экскурсоводов всего два автомобиля. В планах у Олега с женой Викторией закупка еще нескольких машин. Возможно, следующими авто для туристических поездок станут не «копейки», а «Волги».

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