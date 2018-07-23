Как Present Perfect стал главным электронным фестивалем Петербурга?

Формация Roots United превратила электронный фестиваль Present Perfect в туристический бренд Петербурга наравне с белыми ночами и разводными мостами. Инсайдер клубного андеграунда Наталья Наговицына рассказывает, как им это удалось.

Все проекты формации Roots United можно смело приравнять к значимости творений Растрелли и де Томона: на фестиваль Present Perfect или серию масштабных вечеринок OFF регулярно собираются толпы меломанов не меньше, чем туристов у стен Петропавловки или Зимнего дворца. А в клубе, названном в честь архитектора Штакеншнейдера, проходят ежемесячные домашние вечеринки Low Cost by Roots United с западными артистами-визионерами в лайн-апе и очередями на входе. Дмитрий Агалаков, Артем Крючков и Ко вернули Петербургу звание столицы рейва России, использовав генную память первых танцевальных бдений в неприспособленных местах — в Знаменке, на заброшенной электростанции в Солнечном и на фортах — и подняв мероприятия в формате off-location на уровень событий международного масштаба.

Начав с небольших вечеринок в «Стереобаре» в 2009 году, Roots United упорно двигали свои музыкальные пристрастия в массы, открывая им тогда еще мало кому известные имена Нины Кравиц — теперь диджея номер один в мире, американцев Майка Хакаби и Fred P, немцев Motor City Drum Ensemble и Move D.

Пройдясь громким маршем фирменных пати по всем знаковым клубам города, промоформация первой опробовала на прочность стены газгольдера на Обводном канале своим Elements Weekend, затем облюбовала Музей стрит-арта — три года подряд делала там PPF, ставший жирной точкой на туристической карте летнего Петербурга, а затем и Центр дизайна Artplay SPB — открывала новые пространства только обживаемого арт-пространства первыми событиями из серии OFF. В этом году Roots United базируются в районе Гавани — в «Порту Севкабель», ставшем главным развлечением активных горожан благодаря лужайке с видом на Финский залив и вечерним променадам круизного парома «Принцесса Анастасия». Локацию протестировали на июньском эксперименте — дневном событии Day Off. Он в коллаборации с важнейшим фестивальным брендом планеты Dekmantel довел до экстатического восторга не только две тысячи тусовщиков, но и приглашенных европейских артистов. И это была не первая коллаборация — мировая онлайн-платформа Boiler Room, амстердамское Red Light Radio, московский Beat Film Festival и портал Resident Advisor уже представляли свои интересы в рамках PPF.

Образовательный блок, дающий возможность молодым музыкантам проявить себя, охват важнейших городских пространств и клубных спотов под препати и афтепати, сотрудничество с известными российскими художниками, медиахудожниками и сценографами — москвичами True Light Crew, Eon Flaх и Freak Fabrique и местным дуэтом Volna — слаженный технический менеджмент партнеров всех событий 2A Production и, конечно, купаж из самых востребованных диджеев и музыкантов планеты и героев локальной сцены — таков геном фестиваля Present Perfect, в котором электронная музыка неотделимо сосуществует с современным искусством и последними технологиями.

Четвертый PPF намечен на последний уик-энд июля, на нем выступят более сорока артистов, в том числе легенды Рой Айерс и Ларри Херд, топовые Эллен Алиен, Blawan и Лена Вилликенс, а Ben UFO и Aux 88 приедут во второй раз — им Петербург уже приглянулся.

А еще Roots United — это виниловый лейбл, на котором только что вышел третий релиз финского продюсера Mesak. Первые пластинки петербуржцев Kausto и Nocow разлетелись как горячие пирожки. С такой же скоростью разбирают и билеты на все, что проводится под логотипом Roots United, — первая партия с легкостью уходит без единого имени в лайн-апе. Люди доверяют бренду, а он их не подводит. Казалось бы, все так просто.

Present Perfect Festival c 27 по 29 июля в «Порту Севкабель». Билеты здесь.