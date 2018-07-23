Вера Фишер тогда и сейчас: от обложки Playboy к бодипозитивным постам в Instagram

Вера Фишер — икона бразильских сериалов. Ее участие на проекте гарантирует успех: так было с сериалом «Семейные узы», который с 16 июля в 19:30 возвращаются на «Ю». В преддверии показа вспоминаем, с чего началась и как развивалась карьера королевы теленовелл.

Вера Фишер в молодости

С 15 лет Вера работала в модельном бизнесе, но по-настоящему известной стала спустя три года: вместе с совершеннолетием к ней пришел титул «Мисс Бразилия — 1969».

Вера на конкурсе «Мисс Бразилия — 1969»

Карьера тут же пошла в гору, и белокурая красотка с немецкими корнями не сходила с обложек популярных глянцевых журналов. Но этого Вере было недостаточно, спустя несколько месяцев она уже блистала в качестве телеведущей, а в 1973 году дебютировала в эротической комедии «Супер-женщина», которая окончательно закрепила за Фишер звание секс-символа Бразилии. Этот титул актриса сохраняет и по сей день.

Кадр из фильма «Супер-женщина»

В жизни Веры все было замечательно до середины 90-х: тогда актриса пристрастилась к алкоголю и наркотикам, из-за которых чуть было не лишилась всего. Она со скандалом развелась с мужем, молодым актером Фелипе Камаргу, который после отсудил у нее ребенка. Фишер могла видеться с сыном лишь по выходным и была обязана платить бывшему супругу алименты.

Вера с сыном и бывшим мужем

К счастью, Вера смогла вернуть контроль над собственной жизнью и прошла трехлетний курс реабилитации. В 2000 году она словно Феникс восстала из пепла — восстановила родительские права, прошла курс омоложения и вернулась в шоу-бизнес, о чем громко сообщила с обложки бразильского Playboy.

Фишер на обложке бразильского Playboy, 2000 год В этом же году Вера вернулась на экраны, теперь она играет не фривольных кокеток, а сильных взрослых женщин, на плечах которых лежат семья, бизнес и гнет семейных тайн. Получив роль Элены в «Семейных узах» Фишер раскрыла весь свой потенциал и вдохнула жизнь в персонажа, который даже спустя десятилетия восхищает зрителей.

Вера Фишер и Каролина Дикманн на съемках «Семейных уз» «Семейные узы» стали переломным проектом для Фишер, за которым пошли роли в культовых теленовеллах: «Клон», «Хозяйка судьбы», «Америка», «Дороги Индии». Последняя (но, возможно, не заключительная) работа Фишер — новелла Глории Перес «Спаси меня, Святой Георгий». Там актриса предстала в роли Елены, хладнокровной преступницы, держащей бордель с сексуальными рабынями в Турции. Кстати, посмотреть все серии этого скандального сериала можно на сайте «Ю».

Сейчас Фишер наслаждается свободным временем, которое с удовольствием посвящает себе: в ее Instagram то и дело появляются кадры в модных нарядах на фоне роскошной виллы. Там же она общается с поклонниками, обсуждает с ними театральные постановки, говорит об искусстве и красоте. Можно сказать, что актриса счастливо отдыхает на пенсии, которая, впрочем, не стала помехой для новых откровенных фотосессий.

Вера Фишер в любом возрасте может похвастаться хорошей фигурой Любуйтесь Верой Фишер в ее знаковой роли в новелле «Семейные узы» с 16 июля на «Ю»! Серии будут выходить в эфир каждый будний день в 19:30, а также будут доступны для просмотра онлайн на сайте телеканала.