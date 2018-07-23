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Саратов готовится отметить юбилей Крещения Руси
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Саратов готовится отметить юбилей Крещения Руси 

САРАТОВ24 23 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
28 июля в России отмечается День Крещения Руси. В этом году исполняется 1030 лет с момента этого события. В Саратове празднование устраивает Саратовская епархия. На ее официальном сайте опубликована программа мероприятий. Главные торжества пройдут в Княже-Владимирском храме города, который находится в Детском парке. В церкви утром будет совершена литургия и молебен, пройдет крестный ход. А после этого на прихрамовой территории начнется праздник. В его программе концерт, подготовленный силами прихожан и трапеза — для гостей предусмотрено угощение.
В этот же день все желающие смогут поучаствовать в экскурсии. Она посвящена истории старого Княже-Владимирского храма, который атеистические власти разрушили в 1934 году. Он также находился в Детском парке, который раньше носил название Полтавской площади. Экскурсия начнется в 9:30, место сбора возле фонтана в Детском парке.
Параллельно с этим, 28 июля, в водах Волги будет совершено массовое крещение людей. В Саратове таинство на реке проводится только один раз в год именно в этот праздник. Тем самым вспоминается, как князь Владимир крестил народ в Днепре. Крещение пройдет на пляже в Волжских далях. В этот же день подобное таинство на Волге будет совершено и в Вольске.
Программа празднования не ограничится одним днем. 26-28 июля планируется семинар-практикум для родителей, посвященный семейному образованию. Он пройдет в духовно-просветительском центре при Свято-Троицком кафедральном соборе г. Саратова.
28 июля пройдет турнир по рукопашному бою имени святого равноапостольного князя Владимира. Место проведения — Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» города Аткарск.
5 августа в картинной галерее Вольска откроется выставка «Храмы Вольского благочиния».
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