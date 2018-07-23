Какие советские артисты имели дворянские корни

Во времена существования Советского Союза считалось, что большинство дворян либо эмигрировали из СССР после революции, либо были уничтожены во время красного террора. В реальности ситуация обстояла с точностью наоборот. Больше половины жителей Российской империи имевших благородное происхождение осталась в СССР, состав впоследствии политической, военной, научной и творческой элитой страны. Особенно много потомков дворян оказалось среди артистов.

Дворян нет, но они есть!

В том случае, если буквально следовать букве закона, то дворян после опубликования декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» в Советской России не осталось вовсе. Все граждане СССР становились равными друг другу. Тем не менее, учитывая, что благородство передается по крови, по своей сути благородные люди как ими были, так и остались. При этом можно отметить, что потомственными дворянами являлись многие члены правительства, в том числе двое руководителей СССР: В. И. Ленин и Г. М. Маленков. По данным переписи населения 1897 года в Российской Империи насчитывалось 125 640 021 дворян. После революции число оставшихся в стране людей прежнего высшего сословия оценивалось около 600 000 человек.

Из дворян в актеры