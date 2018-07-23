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Русская цивилизация через объектив фотоаппарата
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Русская цивилизация через объектив фотоаппарата 

Вечерняя Москва 23 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
23 июля в Москве стартовал второй Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Принять в нем участие могут как профессиональные фотографы, так и любители. Жюри будет оценивать работы в следующих номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
— У этого конкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию как русская цивилизация, — рассказал председатель жюри конкурса Игорь Баринов. — В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира. Именно поэтому, несмотря на свой дебют, фотоконкурс собрал более 10 тысяч снимков от 1800 участников из 28 стран мира.
В прошлом году снимки присылали фотографы из США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, ЮАР, Таиланда, Чили.
Прием работ завершится 9 сентября, а награждение состоится в конце сентября.
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