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В Магасе открылась выставка к 55-летию Евкурова
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В Магасе открылась выставка к 55-летию Евкурова 

«Это Кавказ» 14 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
К юбилею главы Ингушетии в национальной библиотеке республики открылась экспозиция материалов о развитии региона под руководством Юнус-Бека Евкурова.
«На выставке представлены материалы из фондов Национальной библиотеки Республики Ингушетия и различных электронных баз данных в глобальной сети Интернет, которые отражают страницы истории ингушского народа, рост и развитие республики в период деятельности Юнус-бека Евкурова на посту главы Республики Ингушетия, его позицию как зрелого политика и как общественного и государственного деятеля, сыгравшего значительную роль в судьбе ингушского народа», — сообщается на сайте библиотеки.
Кроме того, в библиотеке подготовили и издали биобиблиографический указатель «Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров в общественно-политической и культурной жизни Республики Ингушетия», в который включены краткая биография и библиография публикаций о деятельности главы Ингушетии.
Юнус-Бек евкуров 30 июля отметит 55-летие. Он занимает пост руководителя Ингушетии с 2008 года.
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