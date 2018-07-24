В Магасе открылась выставка к 55-летию Евкурова

К юбилею главы Ингушетии в национальной библиотеке республики открылась экспозиция материалов о развитии региона под руководством Юнус-Бека Евкурова

«На выставке представлены материалы из фондов Национальной библиотеки Республики Ингушетия и различных электронных баз данных в глобальной сети Интернет, которые отражают страницы истории ингушского народа, рост и развитие республики в период деятельности Юнус-бека Евкурова на посту главы Республики Ингушетия, его позицию как зрелого политика и как общественного и государственного деятеля, сыгравшего значительную роль в судьбе ингушского народа», — сообщается на сайте библиотеки.

Кроме того, в библиотеке подготовили и издали биобиблиографический указатель «Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров в общественно-политической и культурной жизни Республики Ингушетия», в который включены краткая биография и библиография публикаций о деятельности главы Ингушетии.

Юнус-Бек евкуров 30 июля отметит 55-летие. Он занимает пост руководителя Ингушетии с 2008 года.