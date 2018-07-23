В Вешняках готовятся к 250-летию со дня рождения графини Шереметевой

Жители Вешняков в настоящее время готовятся к празднованию 250-летия со дня рождения графини Шереметевой — Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой. Праздник запланирован на третий квартал.

В концерте примут участие талантливые вокалисты и танцовщицы, авторы-исполнители и профессиональные актеры; при этом на сцену выйдут как самые юные дарования, так и опытные мастера.

Главный организатор мероприятия, руководитель клуба «Жемчужина» рассказал, что праздник планируется провести в преддверии Дня города. По его словам, графиня Шереметева является важной частью истории нашего района, о которой не стоит забывать. Коллектив «Жемчужины» очень рассчитывает на поддержку управы района Вешняки, муниципальных депутатов и ГБУ «Центр Вешняки» в организации мероприятия.

При желании, любой житель Вешняков может внести свою лепту. Свои идеи присылайте на электронную почту: zhemchugova250@yandex.ru.

То, что вешняковцы прекрасно справляются с проведением мероприятий, подтверждает опыт той же «Жемчужины» — в январе этого года они устроили «Игры благородного семейства», посвящённые музею-усадьбе «Кусково», в марте состоялся предвыборный стол с известными спортсменами, а в июле у них получился отличный День футбола в Вешняках, собравший множество зрителей. В клубе будут рады новым участникам!

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