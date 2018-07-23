Какая русская разведчица была любовницей Эйнштейна

Маргарита Коненкова была женой «русского Родена», любовью Альберта Эйнштейна и агентом влияния советской разведки. Некоторые моменты её биографии засекречены до сих пор.

В 1998 году на аукционе Sotbey были выставлены на продажу часы Альберта Эйнштейна, его рисунок, несколько уникальных фотографий и письма к жене советского скульптора Сергея Коненкова Маргарите. Казалось бы, ничего поразительного, но характер этих писем ясно давал понять — между американским физиком и Маргаритой Коненковой было что-то большее, чем просто дружба. Эйнштейн называет Маргариту Коненкову «любимейшей Маргаритой» и с тоской пишет о том, как нелегко ему без нее живется… [С-BLOCK]

Родилась Маргарита в 1895 году в Сарапуле. Её мать, Маргарита Васильевна Воронцова, занималась благотворительностью и возглавляла приют для маленьких сирот. Отец, присяжный поверенный Иван Тимофеевич Воронцов, писал в газеты статьи и работал в суде. Их трехэтажный особняк был одним из самых крупных домом в Сарапуле. Дядя Маргариты состоял в городской думе и был успешным адвокатом. В начале гражданской войны он одним из первых стал собирать помощь беженцам. И в этот период в особняке выделили место под пункт питания, амбулаторию и лазарет.

Надолго в Сарапуле Маргарита не задержалась. Окончив женскую гимназию, она поехала покорять Москву, где поступила учиться на юридические курсы мадам Полторацкой. [С-BLOCK]

В Москве Маргарита Воронцова проживала на Поварской в семье доктора Ивана Бунина . Часто она гостила в доме Шаляпиных, дружила с дочерью певца Ириной, а сын Шаляпина Борис был ее возлюбленным. Дело шло к свадьбе, когда Маргариту застали флиртующей с самим хозяином дома. Скандал закончился тем, что у нее появился очередной жених — скульптор Бромирский. Он-то и привел молодую курсистку к Сергею Коненкову. [С-BLOCK]

Маргарита очаровала Коненкова ещё по фотографии, которую ему показывал Бромирский. Позже Коненков писал:

«Девушка на фотографии была так прекрасна, что показалась мне творением какого-то неведомого художника. Особенно прекрасен был поворот головы. И руки — необыкновенно красивые руки, с тонкими изящными пальцами были у девушки на фотокарточке. Таких рук я не видел никогда!». [С-BLOCK]

Дом Коненкова был в те годы эпицентром богемной московской жизни. Здесь любили бывать и тот же Шаляпин, и Мейерхольд, и Рябушинский, и Айседора Дункан. Сергей Есенин вообще считал мастерскую Коненкова на Пресне своим вторым домом. Желая поразить молоденькую провинциальную курсистку широтой размаха, Коненков с компанией помчали на Стрельню к цыганам. Маргарита, отказавшись от вин и шампанского, попросила… стаканчик молока. Тогда Коненков окончательно влюбился. Он попросил её руки, но получил отказ из-за «большой разницы в возрасте».

Почти семь лет длился «период испытания чувств». Наконец, в 1922 году, Маргарита Воронцова ответила Сергею Коненкову согласием. [С-BLOCK]

Пришла забота женских рук, прелестных ручек Маргариты, пришло время заменить косоворотку свежими воротничками рубашки и галстуком, а высокие сапоги — элегантными ботинками». [С-BLOCK]

В 1923 году Коненковы отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Официально — на несколько месяцев, но сложилось иначе: вернулись они на родину только через двадцать два года.

Маргарита Коненкова в США стала едва ли не известнее своего мужа, которого называли «русским Роденом». [С-BLOCK]

Во многом благодаря жене Коненкову удавалось получать заказы и содержать семью. Особый интерес к русской красавице проявляли, конечно, мужчины. Не последнюю роль в этом играли последние работы Коненкова. Например, «Струя воды», «Вакханка», а после — знаменитая «Бабочка» и многие другие, для которых Маргарита позировала обнаженной. Работы имели в США колоссальный успех.

В 1935 году Принстонский университет заказал Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Тогда-то и состоялось историческое знакомство американского ученого и Маргариты Коненковой. [С-BLOCK]

О знакомстве с Эйнштейном Маргарита Коненкова писала: «Он был удивительно скромным человеком, не любил никаких официальных собраний. В шутку говорил, что известен своими пышными волосами. Когда Сергей Тимофеевич работал над портретом Эйнштейна, тот был очень оживлен, увлеченно рассказывать о своей теории относительности. Я очень внимательно слушала но, много понять не могла. Мое внимание поощряло его. Этот как раз не удивительно». [С-BLOCK]

На момент встречи Альберту Эйнштейну было 56, а Маргарите Коненковой 39 лет. Чтобы иметь возможность проводить вместе летние отпуска и подолгу оставаться наедине, еще в 1939 году американский физики написал Сергею Коненкову письмо, в котором поставил его в известность о якобы серьезном недуге Маргариты — к письму прилагалось заключение врача, приятеля Эйнштейна, с рекомендацией побольше проводить времени в «благодатном климате на Саранак-Лейк». Здесь Эйнштейн держал свою знаменитую яхту и арендовал коттедж под номером шесть. [С-BLOCK]

Место, в которой они тайно встречались в Принстоне, именовалась в переписке Эйнштейна и Коненковой «гнездышком». Соединив первые буквы своих имён, Альберт и Маргарита придумали для себя общее прозвище — Альмар.

«Я только что вымыл голову, но не очень преуспел в этом деле, — писал физик Коненковой 27 ноября 1945 года. — У меня нет твоей сноровки и аккуратности. Всё вокруг напоминает мне о тебе — шаль Альмар, словари, чудесная свирель, которую мы одно время считали утерянной, — словом разные безделушки, наполняющие мой приют отшельника, наше опустевшее гнездышко». [С-BLOCK]

Сегодня уже известно, что Маргарита Коненкова была агентом влияния, работавшим на советскую разведку. В своей книге «Разведка и Кремль» Павел Судоплатов писал: «Жена известного скульптора Коненкова, наш проверенный агент, действовавшая под руководством Лизы Зарубиной (жена Василия Зарубина, резидента НКВД в США — прим. авт.), сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне. Она сумела очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После того как Оппенгеймер прервал связи с американской компартией, Коненкова под руководством Лизы Зарубиной и сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке Пастельняка (Лука) постоянно влияла на Оппенгеймера и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, известных своими левыми убеждениями, на разработку которых уже были нацелены наши нелегалы и агентура…». [С-BLOCK]

В обязанности Маргариты входило «оказание влияния» на ученых, занятых разработкой ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен».

Коненкова должна была свести Эйнштейна с заместителем советского консула в Нью-Йорке Павлом Михайловым , курировавшим научные связи. [С-BLOCK]

Свою миссию Маргарита Коненкова выполнила. Это можно понять по переписке с Эйнштейном (он упоминает в письме о встрече с консулом и о том, что выполнил некое «трудное задание», позволившее Маргарите вернуться домой) и по тому, с каким почетом Коненковы были приняты в Москве.

Для возвращения на родину для скульптора и его жены был зафрахтован отдельный теплоход, в Москве Сергею Коненкову выделили под мастерскую в самом центре Москвы на улице Горького (Тверская).

До этого никто из «возвращенцев» не был настолько обласкан вниманием власти.

На Коненковых посыпались упреки в том, что они, переждав самые тяжелые для страны военные годы в США, незаслуженно получили от власти слишком много. Маргарита Коненкова была вынуждена обратиться к Лаврентию Берия с просьбой оградить семью от необоснованных нападок, принимая во внимание «ее заслуги и заслуги С. Т. Коненкова перед Родиной». [С-BLOCK]

К слову, о помощи Родине. В 1941 году Маргарита Коненкова была одним из организаторов Общества помощи России — American Society for Russian Relief Inc., в которое вошли Сергей Рахманинов Михаил Чехов , Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист , князья Павел Чавчавадзе и Сергей Голенищев-Кутузов, а также многие другие именитые эмигранты. [С-BLOCK]

Маргарита Коненкова была секретарем этого общества. Её портреты стали появляться в американской прессе, она стала вхожа в самые высокие круги.

В числе ее близких знакомых оказалась и первая леди Америки Элизабет Рузвельт.

Благодаря работе Коненковой, для нужд воюющего СССР было собрано больше 500 млн долларов. Коненкова лично организовывала сложнейшую работу по сбору средств, медикаментов, одежды, сырья.

Умерла Маргарита Коненкова в 1980 году. От истощения…