Претендентки на роль Ярости в Darksiders 3 зачитывали всего четыре слова

Актриса Сисси Джонс поделилась особенностями прослушивания на роль Ярости в Darksiders 3. Оказывается разработчики просили претенденток зачитать всего четыре слова.

Авторы Darksiders 3 объяснили актрисам только то, что им придется играть «крутую женщину, живое воплощение одного из семи смертных грехов». После этого дали зачитать только две коротких фразы, состоящие из двух слов: Hello, brother и With pleasure. От претенденток требовалось зачитать эти слова максимально зловещим голосом.

Получив роль, Джонс постаралась придать человечности своей героине, по крайней мере настолько, насколько это было возможно.

Озвучить две коротких фразы, которые должны передать весь характер персонажа, конечно, сложная задача. Но остается лишь радоваться, что разработчики не заставили Джонс зачитывать весь монолог из фильма «Кровь и Бетон» в образе одного из семи смертных грехов.

Darksiders 3 поступит в продажу 27 ноября этого года на PC, PS4 и Xbox One.

В Darksiders 3 вам предстоит вернуться на Землю в роли ЯРОСТИ, которая намерена найти и уничтожить Семь смертных грехов. Darksiders 3 — долгожданная третья глава популярной серии Darksiders.

Станьте ЯРОСТЬЮ — магом, который борется за восстановление равновесия сил на Земле с помощью чар и хлыста!Осваивайте различные формы магии. Исследуйте полный тайн мир. Победите Семь смертных грехов и их слуг, среди которых встретятся как мистические существа, так и настоящие чудовища. Вас ждет знакомый стиль Darksiders: постапокалиптическая Земля, вершины Небес и глубины Ада, разрушенные войной, тленом и поступью природы.