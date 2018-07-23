Ещё
Претендентки на роль Ярости в Darksiders 3 зачитывали всего четыре слова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Претендентки на роль Ярости в Darksiders 3 зачитывали всего четыре слова 

GameGuru 23 июля 2018
Фото: GameGuru
Актриса Сисси Джонс поделилась особенностями прослушивания на роль Ярости в Darksiders 3. Оказывается разработчики просили претенденток зачитать всего четыре слова.
Авторы Darksiders 3 объяснили актрисам только то, что им придется играть «крутую женщину, живое воплощение одного из семи смертных грехов». После этого дали зачитать только две коротких фразы, состоящие из двух слов: Hello, brother и With pleasure. От претенденток требовалось зачитать эти слова максимально зловещим голосом.
Получив роль, Джонс постаралась придать человечности своей героине, по крайней мере настолько, насколько это было возможно.
Озвучить две коротких фразы, которые должны передать весь характер персонажа, конечно, сложная задача. Но остается лишь радоваться, что разработчики не заставили Джонс зачитывать весь монолог из фильма «Кровь и Бетон» в образе одного из семи смертных грехов.
Darksiders 3 поступит в продажу 27 ноября этого года на PC, PS4 и Xbox One.
В Darksiders 3 вам предстоит вернуться на Землю в роли ЯРОСТИ, которая намерена найти и уничтожить Семь смертных грехов. Darksiders 3 — долгожданная третья глава популярной серии Darksiders.
Станьте ЯРОСТЬЮ — магом, который борется за восстановление равновесия сил на Земле с помощью чар и хлыста!Осваивайте различные формы магии. Исследуйте полный тайн мир. Победите Семь смертных грехов и их слуг, среди которых встретятся как мистические существа, так и настоящие чудовища. Вас ждет знакомый стиль Darksiders: постапокалиптическая Земля, вершины Небес и глубины Ада, разрушенные войной, тленом и поступью природы.
GameGuru: последние новости
Обзор фильма Tomb Raider: Лара Крофт Режиссер фильма по Metal Gear Solid хочет экранизировать Zelda и Metroid «Оверлорд» Джей Джей Абрамса получил трейлер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение