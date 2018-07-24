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Звезды «Сверхъестественного» рассказали о 14 сезоне на Comic-Con
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Звезды «Сверхъестественного» рассказали о 14 сезоне на Comic-Con 

Попкорн News 24 июля 2018
Фото: Попкорн News
Под занавес Comic-Con в Сан-Диего прошла панель сериала «Сверхъестественное», на которой Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз поговорили о следующем, 14 сезоне и представили видеоролик с яркими моментами 13 сезона — в качестве напоминания о том, что нам показали в предыдущих сериях.
Дженсен Эклс объяснил, почему в 14 сезоне «Сверхъестественного» количество эпизодов будет урезано с 22-23 до 20. По словам актера, с рейтингами сериала это никак не связано — просто члены каста сообща приняли это решение, чтобы больше времени проводить дома, с семьями.
«Сокращение сезона на пару эпизодов дает нам лишний свободный месяц в году — и, когда твой перерыв длится всего два с половиной месяца, они проходят очень-очень быстро».
«Сверхъестественное» возвращается в эфир с 14 сезоном 10 октября 2018.
попкорнnews
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