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Звезда «Две девицы на мели» Бет Берс вышла замуж
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Звезда «Две девицы на мели» Бет Берс вышла замуж 

Попкорн News 24 июля 2018
Фото: Попкорн News
32-летняя Бет Берс, зрителям знакомая в первую очередь по роли в сериале «Две девицы на мели» (2 Broke Girls), в минувшие выходные вышла замуж. Избранником актрисы стал 40-летний актер Майкл Глэдис, снявшийся в сериале «Безумцы».
По примеру многочисленных коллег по шоу-бизнесу Бет радостную новость скрывать не стала, а сразу же поделилась в Twitter со своими подписчиками сообщением о том, что ее свадьба состоялась в субботу, 21 июля, на ранчо в Айдахо. Также актриса выложила в сеть свое первое фото в свадебном платье с подписью «Лучший день моей жизни». Для свадебной церемонии Бет выбрала платье от известнейшего модного бренда Monique Lhuillier.
I do, we did. Best day of my life. 📸: @sylviegil Wedding planning: @loveandsplendor Glam: @kmannmakeup @hairbyaviva Dress: @moniquelhuillierbride Hair piece: @jenniferbehr pic.twitter.com/zAgaDAj5ea
— Beth Behrs (@BethBehrs) 23 июля 2018 г.
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