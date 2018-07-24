300 тысяч на двоих: уфимские студенты получили гранты на Всероссийском форуме 

В минувшие выходные, 21 июля, на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» гранты на реализацию своих проектов получили представители Башкирии — Земфира Рашитова и Алинур Ялмурзин.
Ребята смогут реализовать свои проекты в жизнь
Студентка Уфимского государственного института искусств Земфира Рашитова выиграла грант на сумму 200 тысяч рублей с проектом Межэтнического конкурса красоты и таланта «Мисс International Ufa». Алинур Ялмурзин возвращается в республику с грантом в 100 тысяч рублей на проведение Молодежного музыкального фестиваля «Курай-баттл».
— Всего участие в форуме приняли 450 молодых деятелей культуры со всей страны. Вокалисты, хореографы, музыканты, мастера народного художественного промысла давали концерты, участвовали в мастер-классах и дискуссиях, создавали коллекции работ. Следующими за «народниками» форум посетят молодые художники городской среды, архитекторы, дизайнеры, урбанисты и фотохудожники, — отметили в Министерстве спорта и молодежной политики Башкирии.