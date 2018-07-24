Хип-хоп с пенсионерами — комсомольчанин снял клип о родном городе

«Держи равнение, мое поколение — на Комсомольск, на Комсомольск!» — 17-летний Mc.Dicon речитативом объяснил, почему город на Амуре не оставит равнодушным никого, кто хоть раз с ним столкнется, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» Агрессивная подача, запоминающийся сэмпл с местными вокалистами-пенсионерами из ансамбля «Дубравушка», рваный видеоряд, драйв — клип «KOMSA» производит впечатление не сделанного наспех, «на коленке» продукта, а произведение, над которым долго и тщательно работали.

— «Не люблю рэп, но клип, картинка и монтаж на высшем уровне. Молодец! Прямо даже неожиданно, вот так — и про Комсомольск», — пишут в комментариях к клипу.

Следом за этим комментарием другие — «круто», «класс», «не ожидал», «давай еще». Mc.Dicon — творческий псевдоним Дмитрия Кондаурова. Парню 17 лет, живет в Комсомольске-на-Амуре, вырос в нем и обожает свой город. Первый свой трек он пробовал записать четыре года назад. Не получилось, все эти годы думал, пытался и вот только сейчас сделал то, что понравилось самому.

— Случайно смотрел во «Вконтакте» старые видеозаписи и наткнулся на клип «Держи равнение мое поколение». Меня как током стукнуло. Подумал, а что, если совместить этот припев с хип-хопом. Вышел на вокальную группу «Дубравушка», они к моему удивлению согласились сняться в клипе. Я думаю, их зацепило то, что в клипе, сделанном для молодежи, есть и старшее поколение тоже, такая своеобразная связь. Я кстати, показывал им то что получилось, им очень понравилось, — рассказывает Дмитрий Кондауров.

Это не последний трек Дмитрия, планов громадье. Свои новые работы он планирует также выкладывать на своем канале в Ютюбе и на личной страничке. Треки будут, а вот с видео придётся подождать, уж очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, замечает Дмитрий.

— Я очень люблю Комсомольск, — отмечает Дмитрий. — Город очень мне нравиться, единственное что не устраивает, чересчур закомплексованные люди, но сейчас все постепенно меняется. Я сейчас поступаю в на лингвистику (перевод, переводоведенье) буду учиться в Санкт-Петербурге. Но это не значит, что я там останусь. Комсомольск так просто не отпускает.