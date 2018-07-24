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Татры — горы удивительной красоты
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Татры — горы удивительной красоты 

Bigpicture.ru 24 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
27-летний фотограф Марчин Кесек живет в маленькой деревне Гронков на юге Польши. Его деревня со всех сторон окружена горами: Татры, Пенины, Горце — именно эти красоты и фотографирует Марчин.
Особое внимание фотограф уделяет свету — ведь это важный аспект, определяющий, как будет выглядеть пейзаж на фотографии. Марчин приходит на место, которое планирует снимать, по крайней мере за один час до восхода солнца. Наблюдая за меняющимся небом, он решает, что именно хочет запечатлеть сегодня. Если фотографирует закат, то задерживается на несколько минут после того, как сядет солнце, потому что именно в эти мгновения небо окрашивается в самые интенсивные цвета.
Не всегда фотографу удается с первого раза сделать нужный кадр, и порой он возвращается на это место снова. Но когда все составляющие оказываются безупречными, Марчин понимает, что его старания не были напрасными. Больше всего в пейзажной фотографии Марчину нравится возможность быть ближе к природе. Он любит свое дело и не променял бы его ни на что в мире.
marcinkesek.com  1. Свобода!
2. Весна в Татрах
3. Великий Став
4. Морское Око  5. Волшебные Татры
6. Утро на озере Морское Око  7. Холод и жар  8. Деревня Вапшанка
9. Парное молоко
10. Соколица
11. Закат в Татрах
12. Вершины Гевонт и Каспровы Верх
13. Вид на Татры с Пенин
14. Долина пяти озер польских
15. Кривань
16. Лазерные лучи!
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