В столице Монголии открылась международная научная конференция на тему «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство»

Об этом сообщили местные СМИ.

С ключевым докладом «Государственная политика Монголии в области культуры и исследования культурных ценностей» выступили профессор и академик Монгольской АН Г. Чулуунбаатар и ректор Монгольского государственного университета культуры и искусств Э. Сонинтогос.

Конференция собрала около 30 ученых из Китая, России, США, Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Польши, Турции и Республики Корея.

По мнению экспертов, интерес к исследованию культуры монголоязычных народов обусловлен прежде всего тем, что она была создана и развивается в условиях уникальной кочевой цивилизации.

Это подчеркивает необходимость и актуальность дальнейшего изучения истории и культуры монголоязычных народов мира, таящих в себе огромное неизведанное поле для исследования, освоение которого необходимо для усиления диалога между народами — прозвучало на церемонии открытия.

В рамках двухдневной конференции пройдут три семинара по таким темам, как «Культурные ценности и методы изучения политики», «Материальное и нематериальное историко-культурное наследие Монголии» и «Образ Чингисхана в кино и живописи». —0—