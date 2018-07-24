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В столице Монголии открылась международная научная конференция на тему «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство»
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В столице Монголии открылась международная научная конференция на тему «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство» 

ИА Синьхуа 24 июля 2018
Об этом сообщили местные СМИ.
С ключевым докладом «Государственная политика Монголии в области культуры и исследования культурных ценностей» выступили профессор и академик Монгольской АН Г. Чулуунбаатар и ректор Монгольского государственного университета культуры и искусств Э. Сонинтогос.
Конференция собрала около 30 ученых из Китая, России, США, Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Польши, Турции и Республики Корея.
По мнению экспертов, интерес к исследованию культуры монголоязычных народов обусловлен прежде всего тем, что она была создана и развивается в условиях уникальной кочевой цивилизации.
Это подчеркивает необходимость и актуальность дальнейшего изучения истории и культуры монголоязычных народов мира, таящих в себе огромное неизведанное поле для исследования, освоение которого необходимо для усиления диалога между народами — прозвучало на церемонии открытия.
В рамках двухдневной конференции пройдут три семинара по таким темам, как «Культурные ценности и методы изучения политики», «Материальное и нематериальное историко-культурное наследие Монголии» и «Образ Чингисхана в кино и живописи». —0—
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