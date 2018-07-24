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Первый в России флагманский магазин бытовой техники Bosch
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Первый в России флагманский магазин бытовой техники Bosch 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Флагманский магазин бытовой техники Bosch расположился в самом сердце Москвы — Цветной Бульвар, 2. Концепция магазина отражает принципы простоты и функциональности, успешно зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет в дизайнерских и технических решениях бытовой техники Bosch. Торговое пространство сочетает шоппинг, впечатления и интерактивное взаимодействие бренда с потребителем. Интерьер магазина, с одной стороны, повторяет характерные для приборов Bosch лаконичные формы и геометрическую строгость линий, а с другой — передает дружелюбную атмосферу. Древесные фактуры в отделке и яркие цветовые акценты из палитры суперграфики Bosch подчеркивают открытость бренда к дружескому общению с покупателями.
С момента основания компании Робертом Бошем в 1886 году, миссия Bosch остается неизменной — делать повседневную жизнь людей легче и проще, повышая качество жизни.
Посещение флагманского магазина позволит на личном опыте убедиться в фирменных превосходных результатах Bosch.
Впечатляет разнообразие представленных в магазине моделей приборов. Магазин Bosch — единственное на сегодняшний день место в стране, где представлен полный ассортимент бытовой техники немецкого производителя. Можно подобрать не только отдельные приборы, но и найти комплексные решения для полного обустройства быта, переложив все домашние хлопоты на надежного помощника — Bosch.
Каждый желающий получит персональную консультацию от сотрудников магазина и увидит наглядную демонстрацию возможностей приборов. Оснащенный по последнему слову техники, магазин предусматривает и вариант автономного общения посетителя с брендом: более 20-ти экранов в режиме реального времени представляют продукцию и рассказывают историю Bosch, а современные тач-панели упрощают не только знакомство с различными категориями бытовых устройств, но и позволяют самостоятельно оформить заказ.
Центром притяжения поклонников бытовой техники Bosch станет живая кухня с кулинарными шоу под руководством шеф-поваров, профессиональных тренеров и кулинарных блогеров. Актуальная информация о гастрономических сессиях появится на сайте и на официальных страницах Bosch в социальных сетях. Самые маленькие гости магазина получат массу удовольствия от детской игровой зоны с мини-копиями бытовых приборов Bosch в сопровождении любимых детских мультиков.
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