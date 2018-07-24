«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 2018 в Новосибирске: как прошло

Громкая живая музыка. Авторские песни, которые еще никто не слышал. В год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого благотворительный фонд его имени объявил Всероссийский конкурс молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Поп, рок, рэп — выбор жанра за конкурсантами.

Прослушивание длится не один час. Начинающие артисты волнение не скрывают. Что неудивительно — в жюри мэтры отечественного рока — группа «Ундервуд».

— Изначально подавали заявки по интернету люди. Присылали какие-то видеоработы, либо присылали видеоклипы, лирик-видео, — говорит генеральный директор Navigator Records, член жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Алексей Козин.

Музыкальный материал, который отправляли участники со всей страны, жюри тщательно отсмотрело и отобрало на следующий этап — сибирский тур — около 20 команд. А дальше — прослушивания по всей стране: в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Москве.

— Новосибирск выбран первым, мы сегодня открываем фактически движение этого фестиваля. Будет выбрана порядка 5 — 4 победителей сегодняшнего тура, — сообщил председатель совета дирекоров «Юнитон — Медиа» Борис Комаров

5 августа в Тверской области победители сибирского тура будут стоять на одной сцене с группой «Ленинград», «Ночными снайперами», «Алисой». А после, при поддержке все тех же рок-звезд, запишут трек в одной из московских студий звукозаписи.