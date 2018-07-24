Ещё
«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 2018 в Новосибирске: как прошло
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 2018 в Новосибирске: как прошло 

Все новости Новосибирской области 24 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Громкая живая музыка. Авторские песни, которые еще никто не слышал. В год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого благотворительный фонд его имени объявил Всероссийский конкурс молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Поп, рок, рэп — выбор жанра за конкурсантами.
Прослушивание длится не один час. Начинающие артисты волнение не скрывают. Что неудивительно — в жюри мэтры отечественного рока — группа «Ундервуд».
— Изначально подавали заявки по интернету люди. Присылали какие-то видеоработы, либо присылали видеоклипы, лирик-видео, — говорит генеральный директор Navigator Records, член жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Алексей Козин.
Музыкальный материал, который отправляли участники со всей страны, жюри тщательно отсмотрело и отобрало на следующий этап — сибирский тур — около 20 команд. А дальше — прослушивания по всей стране: в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Москве.
— Новосибирск выбран первым, мы сегодня открываем фактически движение этого фестиваля. Будет выбрана порядка 5 — 4 победителей сегодняшнего тура, — сообщил председатель совета дирекоров «Юнитон — Медиа» Борис Комаров.
5 августа в Тверской области победители сибирского тура будут стоять на одной сцене с группой «Ленинград», «Ночными снайперами», «Алисой». А после, при поддержке все тех же рок-звезд, запишут трек в одной из московских студий звукозаписи.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
6 лет лагерей доброго сказочника – 100-летие Юрия Магалифа отмечают новосибирцы Удобно пациентам и медикам Растяни меха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение