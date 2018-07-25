Как перестать относиться к любви легкомысленно и построить серьезные отношения

Любовь — это всегда яркое эмоциональное переживание и мощный мотиватор.

Эти эмоции нас побуждают к действиям, а их потеря ведет к апатии. Мы можем испытывать по отношению к другому человеку как положительные, так и отрицательные эмоции. Именно поэтому у поэтов и художников всегда есть муза — их источник вдохновения. Как только он иссякает, они отправляются на поиски нового или деградируют. Что самое важное, что здесь не приходится говорить о любви, как о прочных и качественных отношениях. Это эмоции.

Я предпочитаю относиться к любви, как к «деланию». Люди, которые прожили много лет вместе, смогли сделать это только потому, что вкладываются в отношения, работали над собой. И чтобы переживать чувства подобные тем, что испытывают в самом начале отношений, есть только один способ — очень много отдавать.

Если ваша цель — получить удовольствие сейчас, а другой человек выступает в роли его источника, то любовь можно сравнить с батарейками. Как только они разрядились, нужно идти в магазин за новыми. Если вы хотите долгих взаимоотношений, то здесь уже другая история.

Важно понимать, что обе формы взаимоотношений имеют свои плюсы и минусы. В каждой из них мы что-то получаем и что-то теряем. Например, для краткосрочных отношений мужчине достаточно иметь деньги и быть просто интересным человеком. Если же речь идет о семье, детях, то в этом случае речь уже идет об осознанном выстраивании отношений с такими понятиями, как «прощение», «отдавание», «ответственность», «держать слово», «создавать радость» и так далее.

Часто говорят — «любовь зла». Но давайте разберемся. Любовь сама по себе не зла. Это позиция человека, которому однажды причинили боль. И здесь легко впасть в крайность из серии «все зависит от другого человека, а от меня не зависит ничего», это все «злая любовь». Якобы, я делал все, что мог, а тот, другой, испортил мне всю жизнь. Да, наверное, есть вероятность, что тот, кого вы выбрали — не самый лучший. Но было и хорошее. В данном случае, ваш партнер вам видится через вашу призму восприятия. Красота или злость любви — в глазах смотрящего.

Есть два способа избежать негативного опыта — первый: вовсе отказаться от взаимодействия с людьми. И второй: рискнуть! Если вы заинтересованы в качественных долгосрочных отношениях, то почему бы не попытаться посмотреть на любовь как на источник радости? Лучше жалеть о сделанном, а любые отношения могут быть отличным уроком и осознанным выбором.

В любых отношениях мы получаем ровно столько, сколько вкладываем. Это не значит, что вы не можете просто радоваться тому, что другой человек находится рядом. Но если это ощущение не поддерживать, то рано или поздно любые чувства остывают и взаимоотношения угасают.

Если вы хотите совместно жить долго и счастливо, то, чем больше ваш вклад, тем дольше и качественнее будут отношения. Тут 2 способа мышления: «куплю новые батарейки» или «буду вкладываться в нас» — эти отношения, на мой взгляд, дороже. Они прошли испытание временем, в конечном итоге стали ценнее. Это как раз тот случай, когда такие отношения — долгосрочный проект.

Что касается контроля, то должен быть баланс. Жизнь — это танец. Иногда нужно вести самому, иногда позволять, чтобы вели тебя. В балансе фокус должен быть на собственном вкладе в отношения. Когда люди знакомятся, они активно ухаживают друг за другом — вкладывают, отдают. Когда становится понятно, что взаимность достигнута, многие решают, что теперь можно сбавить обороты. С одной стороны, да. С другой, — эта тенденция губительна. Вкладывая меньше — получаешь меньше. Качество отношений падает. Со временем эмоциональная часть угасает, перед каждым встает вопрос — что делать дальше? Если вкладываетесь в отношения, их можно сохранить. Если ничего не делать, то такой возможности не будет.

При разводе часто говорят, что другой человек изменился. Если покопаться, то люди имеют ввиду именно то, что вклад другого человека в отношения стал меньше. Когда люди задумываются о разводе, это значит, что они не видят от партнера прежней отдачи. Возникает ошибка в логике — раз получаю меньше, нужно манипулировать или меньше заботиться, чтобы другой понял, что он теряет. И начинается игра в перетягивание каната. Получается ловушка, замкнутый круг, в котором никто не хочет вкладывать и отдавать первым, вкладываться больше, чем получает. Нарушить этот замкнутый круг можно только честным разговором и переменой своего настроя.

Что касается постановки целей, то ответ содержится в самом вопросе. Как долго вы хотите проплыть по течению, просто наслаждаясь процессом и ничего не делая? Только ограниченное время. Но вы вряд ли сможете всю жизнь плыть по течению одной реки. Нужно подруливать, выходить на берег, пересматривать маршрут. Если цель — просто плыть по течению, можно выбрать партнера, у которого схожие задачи. Если цели другие, нужно грести, стараться.

Иногда говорят, что «любовь — это ответственность». Здесь тоже вопрос интерпретации. Под ответственностью часто подразумевают бремя или груз. И тогда нужно задаваться вопросом — насколько оправдано такое бремя? Но если интерпретировать это иначе, то ответственность — это вопрос отношения. Отношение, в котором человек рассматривает себя, как главный источник того, что происходит с ним, в его жизни. Кто-то говорит, что от него зависит малая часть, а кто-то считает, что большая часть происходящего — в его руках. Ответственность может быть радостной. Но позиция ответственности — это когда вы смотрите на происходящее не как на поиск истины, а ставите себя в качестве главного или даже единственного источника того, что произошло. И это открывает множество выгод и преимуществ. Мы не можем уберечь себя от распада отношений, но позиция ответственности помогает даже исчерпавшие себя взаимоотношения заканчивать достойно и вспоминать их с благодарностью, а не с болью.

Да, мы не контролируем чувства. Но мы контролируем свой выбор.

Отношения по стратегии win-lose не могут длиться долго. Но вы также должны понимать, что если человек терпит такие отношения, это значит, что что-то он все же получает в них. Вообще, сложно представить здравомыслящего человека, осознанно выбирающего роль потерпевшего.

Если говорить в целом, то в отношениях win-win — одни последствия, в win-lose — другие.

Дофамин вырабатывается, когда мы отдаем и видим результат своего труда. Поэтому стратегия win-win выгодна обеим сторонам. От того, что кто-то чувствует себя использованным, первая сторона получит меньше радости, чем от качественных долгоиграющих отношений, основанных на партнерстве и заботе.

Пока не полюбишь себя, не сможешь полюбить кого-то еще. И пока не будешь счастлив, второй тоже по-настоящему не будет счастлив. Если взаимоотношения будут постоянно требовать максимальной самоотдачи, самопожертвования, а радость другому человеку будет делаться в ущерб себе, это вас разрушит. Вы не можете контролировать другого человека. И вы не можете получать то, что нужно вам, без вложений со своей стороны.

Отношения строятся либо на основе манипуляций, либо на основе партнерства и сотрудничества. У манипуляции и сотрудничества есть общие черты — взаимодействие с другим человеком, наличие целей и отсутствие гарантий, что вы получите то, что хотите. Далее следует огромный список различий. В манипуляциях цели замалчиваются, а карты остаются нераскрытыми. У другого человека возникает чувство, что его используют, накапливаются обида и сопротивление. Сотрудничество и партнерские отношения — это всегда игра на будущее в открытую. В партнерстве каждая сторона вкладываться снова и снова.

Конечно, если нужно быстро получить удовольствие, то вполне можно использовать манипуляции. Но стоит ли ждать какой-то глубины, качества и наполненности от таких отношений? Ответ однозначный: нет.

Не существует правильной формы или стратегии создания взаимоотношений. Все зависит от того, что вы хотите. Задайте себе честно вопрос. Вы себя не обманете. Любовь, на мой взгляд, — это эмоции и выбор. И здесь очень важен порядок. Сначала идет выбор. Вы решаете для себя, например, «я выбираю долгие отношения». И выбор мы делаем на любом этапе взаимоотношений: вкладываться в отношения или нет, вступать в брак или не вступать, рожать детей или нет, обеспечивать их или нет. Выбор приводит к эмоциям, к радости. А эмоции — последствия выбора.

Если человек не испытывает эмоций и вдохновения, то это не любовь, а что-то другое. Критерий искренности выбора — радость.

И еще одна важная составляющая — принятие. Когда мы позволяем другому человеку быть таким, какой он есть, и не пытаемся его переделать, а также принимаем себя такими, какие мы есть — все будет отлично. Это, пожалуй, самый важный фактор в любви.