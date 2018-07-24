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В реанимации московских больниц допустят родственников пациентов
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В реанимации московских больниц допустят родственников пациентов 

Мир24 24 июля 2018
Однако существует несколько ограничений. К больным могут зайти не более двух человек одновременно, которые будут переодеваться в специальную стерильную одежду. А во время неотложных действий врачей посетителей в палатах быть не должно. Корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович узнал подробности.
Палаты реанимации, а также интенсивной терапии в любой больнице находятся под усиленным контролем. И кроме серьезных диагнозов, с которыми обычно здесь лежат, у пациентов на всех одна проблема: редко видятся с родными. Двери гостям врачи всегда открывали неохотно, ссылаясь на особый режим. И только в последнее время ситуация начала меняться. Часы приема в самых закрытых отделениях увеличили.
«Мы, в принципе, всегда были открыты. И старались никогда ничего не скрывать, максимально идти на контакт. Может, не всегда это получалось, но сейчас будем стараться идти еще на более широкий контакт с родственниками», — отметил заведующий отделением общей реанимации городской клинической больницы №68 г. Москвы Леонид Охинько.
Вообще, согласно новому регламенту, посещения больных в реанимациях должны быть разрешены круглосуточно. Правда, врачи объясняют, что это не всегда возможно и зависит только от самочувствия самих пациентов. В то же время многие, убеждены, что для пациентов с особо тяжелыми диагнозами преград быть вообще не должно.
«Для тяжелобольных, конечно, нужно сразу выписывать пропуск. Чтоб сразу в столе справок. Тяжелобольной. Все, выписывается пропуск, и я иду», — отметила посетитель Любовь Потапова.
А вот Дмитрий не столь категоричен. Понимает, что как бы он не скучал по жене она в реанимации лежит уже почти неделю режим есть режим. Поэтому первые несколько дней всей семьей переживать пришлось дома.
«Дети переживают. Все с ней. Дети взрослые. Ну, как бы, все вместе… Врачи борются здесь, мы духовно за нее боремся. Это та поддержка, которой не видно, но она есть на самом деле», — отметил Дмитрий. Насколько важна для пациентов поддержка близких, понимают и сами врачи. И к проекту «Открытая реанимация» присоединяются все больше больниц.
Добавим, что в реанимации допускаются не только взрослые посетители, но и дети с 14 лет.
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