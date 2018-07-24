Спортивные выходные в парке им. Б. Лосева

В воскресенье любители здорового образа жизни встретились в парке им. Бориса Лосева.

Беговое сообщество Ханты-Мансийска #WowIRun в рамках проекта «Час здоровья» провели очередную получасовую тренировку по бегу, а любители активных танцевальных движений занимались на мастер-классе по фитнесу.

Впервые в рамках часа здоровья состоялись занятия по йоге и ямайским танцам. Самая активная участница последнего занятия получила сертификат на 12 бесплатных тренировок по ямайским танцам.

День на свежем воздухе продолжился танцевально-развлекательной программой «Веселятся малыши и танцуют от души!». Юные жители окружной столицы вспомнили танец маленьких утят, макарена, приняли участие в новых игротанцах.

Напомним, что танцевально-развлекательная программа для детей прошла в рамках конкурса городов России «Город — территория детства».