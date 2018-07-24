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Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское»
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Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» 

Вечерняя Москва 24 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
VII Межрегиональный творческий профестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа 2018 года в музее-заповеднике «Коломенское». Организатором самого масштабного фольклорного фестиваля в стране выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.
В 2018 году фестиваль «Русское поле» отдаст дань уважения российской глубинке, которая очаровывает красотой природных ландшафтов, уникальными народными промыслами, сохранившимися традициями и бытом. Большая фестивальная деревня раскинется в музее-заповеднике «Коломенское» и позволит совершить маленькое путешествие более чем в 50 регионов нашей страны.
Как рассказали в Оргкомитете фестиваля, во время заявочной кампании поступило порядка 2500 заявок от творческих коллективов и мастеров-ремесленников из разных уголков России и стран СНГ.
Фестиваль «Русское поле» по праву считается одним из самых ярких фольклорных событий в жизни страны. Количество его почитателей ежегодно растет. В 2017 году лауреатами фестиваля, раскрывшими всю красоту народных традиций, стали фольклорные коллективы из Ярославской, Белгородской, Курской области, Алтайского края и Татарстана.
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