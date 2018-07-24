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Варит не щи, а металл: москвичка освоила мужскую профессию
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Варит не щи, а металл: москвичка освоила мужскую профессию 

Мир24 24 июля 2018
Кому-то щи варить, а кому-то металл. В ее нежных руках он тает и превращается в замысловатые фигуры. Москвичка Алена Ивлева разрушает стереотипы о чисто мужской профессии, передает «МИР 24».
Экономист по первому образованию, она три года училась на сварщика. Теперь ее мир — мифические звери, ангелы и, особо любимые, качалки. Их у девушки 10. Свои скульптуры Александра варит по десять часов подряд. Некоторые достигают веса в 350 килограммов. Обычно работы заказывают для городских парков. Но недавно стали звать и на выставки. В идеях, по ее словам, недостатка нет.
«Идеи приходят самым неожиданным образом… могу чистить зубы — опа, космолайвер!» — признается девушка.
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