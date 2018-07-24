В Копорской крепости начал работу международный волонтерский археологический лагерь

В Копорской крепости Ленобласти в рамках объявленного Президентом РФ Года добровольца (волонтера) открылся международный волонтерский археологический лагерь.

22 июля на территории Копорской крепости стартовала первая смена международного кампуса (всего запланировано 2 смены, по 24 волонтера из Франции и России), которая станет частью археологической экспедиции развернувшейся на территории музея. Результаты исследований, которые ребята проведут под руководством опытных археологов, лягут в основу проекта реставрации крепости, которая стартует в 2020 году.

Напомним, что раскопки в крепости были остановлены почти пол века назад. Привести в порядок средневековое оборонительное сооружение планируют за несколько лет.

Будет у волонтеров и возможность отдохнуть и прослушать лекции известных архитекторов-реставраторов. Ребята примут участие в мастер-классах, посетят концерты и фестивали на территории Ленобласти.