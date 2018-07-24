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На фабрике Алафузова хотят открыть шоурум, барбершоп и музей
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На фабрике Алафузова хотят открыть шоурум, барбершоп и музей 

Казанский Портал 23 часа назад
Фабрика Алафузова. Фото: instagram.com/mironov_kzn  Фабрику Алафузова на Гладилова ждут изменения. Владелец лофта представил дизайн-концепцию пространства.
По его задумке, на фабрике могут удачно соседствовать музей ретро-автомобилей, шоурум, лофт-кафе, хостел, барбершоп, зона инсталляций, рекреационная зона, уличный танцпол и сцена. Авторы проекта вдохновлялись известным московским дизайн-заводом «Флакон».
Администрация Кировского и Московского районов оценила идею, но понимает, что будет сложно. Нужны инвесторы, творческие люди и помощь властей, заявил глава районов Сергей Миронов.
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