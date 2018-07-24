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Названы лучшие роботы-художники 2018
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Названы лучшие роботы-художники 2018 

Популярная механика 23 часа назад
Фото: Популярная механика
Правила конкурса требуют, чтобы робот рисовал кистью (мелком, баллончиком, карандашом etc.) — никаких принтеров. Задача машин здесь — по мере возможности подражать деликатным движениям руки художника-человека. Это ограничение делает большую часть работ, представленных на конкурс, несколько наивными в технике. Тем не менее по крайней мере некоторые роботы — в частности, победитель конкурса ИИ Creative Cloud обладают некоторой степенью художественной самостоятльности; с помощью камер они «видят» то, что рисуют, и вносят коррективы в соответствии со своим представлением о том, как должна выглядеть картина.
Список победителей составляется по результатам онлайн-голосования и решения жюри, состоящего из профессиональных критиков; публика оценивает эстетику, критики — эстетику, оригинальность, технику рисования (смешивание цветов, наложение слоев краски и пр.) техническую составляющую (главным образом open-source код). Отдельный приз достается тому разработчику или команде, который умеет делиться навыками, знаниями и кодом с другими.
В этом году Пиндар ван Ален представил на конкурс три работы робота Creative Cloud: два сгенерированных искусственным интеллектом портрета и вариация на тему картины Сезанна «Дом в Провансе».
Второе место досталось инженерам из Колумбийского университета, создателям робота PIX18 за натюрморт с вазой и яйцами, портрет Мохаммеда Али и репродукцию старого полотна на мифологические темы.
Со всеми работами роботов-лауреатов можно ознакомиться на сайте конкурса.
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