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В Тюмени врачи прооперировали мозг еще не родившемуся ребенку
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В Тюмени врачи прооперировали мозг еще не родившемуся ребенку 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Врачи тюменского Федерального центра нейрохирургии провели уникальную операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Тюменской области.
Операцию провели в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества.
"Впервые в медицинской практике нашей страны выполнена сложнейшая внутриутробная операция на головном мозге ребенку (вторая в мире). Ее провела бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга. Это сегодня мы знаем, что малыша зовут Ярослав и что его мама после операции, проведенной 7 мая этого года, благополучно доносила сына и родила его в положенный срок. Все это время врачи наблюдали за мальчиком и не спешили давать какие-либо прогнозы", — говорится в сообщении.
Мама ребенка рассказала, что на сроке 22 недели ей сообщили, что есть серьезные проблемы с развитием головного мозга ребенка.
"После проведения ряда обследований, мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили — это эксперимент, но если не оперировать, то шанс на благополучный исход беременности мал: или прерывание или ребенок может остаться глубоким инвалидом. Мы с мужем согласились сразу. После операции все было хорошо. Второго июля мне сделали кесарево сечение, и наш мальчик появился на свет", — приводятся в сообщении слова 21-летней Анны из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В составе бригады оперировал девушку главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов. Он рассказал, что подготовка к такой операции заняла три года.
"К проведению хирургического вмешательства такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), обсуждали с коллегами детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия. Когда мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я, не раздумывая, выехал", — цитирует Суфианова пресс-служба.
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