Искусство канатоходцев: как выполняют трюки на тросе

Ходьба по канату — не просто завораживающее зрелище. Это древнее искусство, которым виртуозно овладели жители Дагестана. Когда-то с помощью натянутой веревки горцам приходилось пересекать реки и горные ущелья. Теперь же чудеса эквилибристики практикуют цирковые артисты.

Дагестанские пехлеваны считаются лучшими канатоходцами. Они не только ходят по натянутому тросу, но еще ездят на велосипеде, выполняют гимнастические трюки и даже танцуют лезгинку. Как им это удается, увидите в специальном репортаже.

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