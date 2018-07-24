За вакантный мандат в озерском собрании поборются тезки 

По данным городского собрания депутатов, на мандат, освободившийся в мае 2018 года после добровольной отставки Владимира Кулика, претендуют восемь человек. В их числе — коммунист Сергей Николаевич Котельников, работающий заместителем директора по персоналу ООО «СтройГАРАНТ» и его полный тезка, инженер-электрик ПО «Маяк», по совместительству член ЛДПР. Кроме того, предпринимателю Антону Николаевичу Караваеву составляет пару электромонтер завода 235 ПО «Маяк» Антон Николаевич Караваев.
Кроме того, как ранее предполагали источники «ФедералПресс», на довыборы заявился председатель первичной профсоюзной организации комбината Максим Чубенко. В списке претендентов еще два сотрудника знаменитого комбината: слесарь-ремонтник Борис Бабич и ведущий специалист по конкурсным торгам Евгений Никулаев. Наконец, на мандат претендует справедливоросс, гендиректор ООО «Выстрел» Дмитрий Карпинский».
Напомним, депутат озерского горсобрания Владимир Кулик, подал в отставку 17 мая в связи с переездом в Томск. В Озерске он возглавлял театр драмы и комедии «Наш дом», а в качестве депутата председательстсвовал в комиссии по социальной политике. Неофициально Кулик считался членом команды «Маяка» в горсобрании. Источники «ФедералПресс» заранее предполагали, что борьба за его округ разгорится нешуточная.
фото сайта администрации ЗАТО Озерск