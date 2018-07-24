За вакантный мандат в озерском собрании поборются тезки

Кроме того, как ранее предполагали источники «ФедералПресс» , на довыборы заявился председатель первичной профсоюзной организации комбината Максим Чубенко. В списке претендентов еще два сотрудника знаменитого комбината: слесарь-ремонтник Борис Бабич и ведущий специалист по конкурсным торгам Евгений Никулаев. Наконец, на мандат претендует справедливоросс , гендиректор ООО «Выстрел» Дмитрий Карпинский».

Напомним, депутат озерского горсобрания Владимир Кулик, подал в отставку 17 мая в связи с переездом в Томск. В Озерске он возглавлял театр драмы и комедии «Наш дом», а в качестве депутата председательстсвовал в комиссии по социальной политике. Неофициально Кулик считался членом команды «Маяка» в горсобрании. Источники «ФедералПресс» заранее предполагали, что борьба за его округ разгорится нешуточная.

фото сайта администрации ЗАТО Озерск