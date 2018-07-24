Доктор, который лечит «сердцем»

Заслуженный врач и доктор по призванию Марат Адырбаев стал Почетным гражданином города Омска. Мы встретились с Маратом Шакеновичем и поговорили о жизни, о детях и любимом деле. Он любит розы. И знает толк в уходе за цветами жизни. Маленьких пациентов Омской областной детской клинической больницы у входа встречают пышные розовые кусты, которые когда-то высадил сам главный врач Марат Шакенович Адырбаев. С весны до осени здесь не прекращается цветение как символ здоровья и роста.

Едва Марат Адырбаев появляется во дворе ОДКБ, коллеги поздравляют его с присвоением звания. Почетный гражданин города Омска улыбается и охотно делится признанием с окружающими, говорит, что это общая заслуга, всех тех, кто работал с ним долгие годы плечом к плечу. Врачебные династии — обычная практика. В ОДКБ уже трудятся дети его товарищей. К поздравлениям присоединяются и коллеги из других больниц.

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ШАПОВАЛОВ, главный врач БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9»:

Много лет его знаю. Марат Шакенович — профессионал, хороший человек, прекрасный специалист, друг, товарищ. В нес колоссальный вклад в дело здравоохранения, в частности, детского. Прекрасный реаниматолог, много-много лет главный врач областной ДКБ, депутат Заксобрания. Э то тот тип человека, который всегда готов прийти любому — знакомому, незнакомому — на помощь и сделать все, чтобы решить его проблему. Заслуженно! Заслуженно дали ему звание Почетного гражданина Омска.

Спрашиваю: «С чего все началось, Марат Шакенович?». Он улыбается: «Без мечты — никуда». Рассказывает, что грезил врачебным делом с юности, но это не были романтические представления о профессии. Мать тяжело болела, и сын мечтал о ее выздоровлении. Марат Шакенович вспоминает, как ребенком бегал за помощью к соседке (врачу-хирургу), когда у матери открывалось очередное кровотечение. Еще мальчишкой он пообещал себе, что вырастет и вылечит ее сам. И сдержал свое слово. Закончил медицинский институт, устроился на работу в Муромцевскую больницу, и его первой пациенткой стала самая любимая на свете женщина — мама. Начинающий доктор смог поставить ее на ноги. И в тот момент окончательно убедился — выбрал в жизни правильный путь.

В 1972 году, спустя три года после окончания института и работы в Муромцевском районе, его пригласили работать в областную клиническую больницу. Сначала — анестезиологом-реаниматологом, затем — заместителем главного врача. Впрочем, сидеть в начальственном кресле было некогда. Марат Адырбаев боролся за жизни своих пациентов, видел страшную боль и помогал ее превозмогать. Практиковать он перестал в 1984 году, когда его пригласили в областную детскую клиническую больницу. Здесь пришлось сосредоточиться на хозяйственно-административной работе.

— Придя сюда к крохотным деткам, я решил больше не заниматься практикой. Но были такие эпизоды, когда навыки мне пригождались, — вспоминает Марат Адырбаев. — Однажды я поехал в командировку в Черлак. Ночью в гостиницу приезжает хирург: «Марат Шакенович, привезли тяжелую больную, желтую, с камнем холедоха в желчном пузыре, надо срочно оперировать, нет анестезиолога». Я пришел, провели операцию, бабушка проснулась. Вот так мы спасли женщину.

34 года своей профессиональной жизни он отдал ОДКБ. Вспоминает, что, переступив ее порог, пришел в ужас. Лечить детей в таких условиях было стыдно. В операционной отваливалась плитка, не было необходимых препаратов и медицинского оборудования. Изменить предстояло почти все, но первое, с чего начал новый главврач, — построил при больнице прачечную.

— Здесь не было прачечной, пеленки стирали в различных организациях, а пеленки с меконием, т.е. с детскими испражнениями, гнили. Мы построили вот эту прачечную, красивую, современную, с торца здания, где находится и мой кабинет, — продолжает Марат Адырбаев. — На самом деле мы решили очень большую проблему, потому что у нас два отделения новорожденных, много малышей, и должны быть постоянно пеленки в запасе, в обмене должно быть 5 — 6 штук у ребенка.

Марат Шакенович вспоминает, как «выбивал» средства для приобретения медицинского оборудования. Руководство области пошло навстречу. Больнице выделили 250 млн руб. Колоссальные средства! На эти деньги полностью переоснастили ОДКБ: приобрели два магнитно-резонансных томографа, современный компьютерный томограф и прочую медтехнику, значительно усовершенствовавшую процесс лечения. Это позволило проводить диагностику на месте, а не возить тяжелобольных детей в медицинские центры города и области. Кроме того, в больнице отремонтировали и оборудовали операционный блок и реанимационный зал.

Это отличный профессионал. На заре моей деятельности (а я уже в системе здравоохранения работаю с 1988 г.) он уже работал главным врачом детской клинической больницы. Под его руководством это стабильное учреждение хорошо функционировало и сейчас хорошо функционирует. То есть он человек ответственный. Человек слова, дела. Я могу сказать, что он очень хороший друг. Поэтому я очень рад, что он стал почетным гражданином Омска.

Марат Адырбаев хотел, чтобы ОДКБ стала лучшей. Внедрение оборудования европейских стандартов помогло, но куда больше помогали золотые руки врачей. Он всегда опирался на коллектив. Эти люди стали для него и главными помощниками, и друзьями. Хотя «мягкости» в общении, признается Марат Шакенович, было маловато. Смеется, что привык работать в «ежовых рукавицах».

— Я считаю, что я авторитарный руководитель. Не строгий — спрашивающий. Всегда говорю: «Не умеете — учитесь, не хотите — до свидания». У меня был метод: я не ходил с большими обходами, знаете, когда по 15 человек процессии собираются, — говорит Марат Шакенович. — Я накануне своей планерки тихонько пройду сам по отделению, загляну в каждую каморку, смотрю, где тряпки валяются грязные, как обслуживаются дети. Потом в пятницу тихонечко «выдаю». Они уже знают, что будут обходы, надо навести порядок. Порядок должен быть всегда.

Строгий начальник для подчиненных, но бесконечно «добрый доктор» для маленьких пациентов. Марат Шакенович, сам отец и дедушка, за много лет работы с детьми научился находить ключик к каждому. Как-то устроил конкурс на звание лучшей палаты. Победителям в качестве приза доставались сладости, книжки, игрушки, и главное — так он отвлекал малышей от болезни. Это его главный и самый действенный метод лечения. Он улыбается и цитирует знаменитого доктора Снегирева, которого однажды спросили: «Доктор, как лечить больное сердце?» Он ответил: «Больное сердце надо лечить сердцем».

Марат Шакенович для меня самый добрый человек на земном шаре. В его характере сочетается масса прекрасных качеств. Во-первых, он любит всех живущих на планете, но особенно — детей. Марата Шакеновича, в свою очередь, тоже все любят за его искренность, за его порядочность, за его заботу о детях. Он прекрасный профессионал, организатор! Я его уже много лет называю МАТЬ ТЕРЕЗА за заботу о детях, об окружающих его людях. Но об этом знают только он и я. Прекрасный семьянин. Он воспитал двух прекрасных сыновей.

Он тщательно исследует и свое сердце, чтобы оно вдруг «не окаменело», как у многих, кто вынужден сталкиваться со страданиями и горем каждый день. Сердце работает: постоянно «болит» за маленьких пациентов и их родителей. У Марата Шакеновича наворачиваются слезы, когда он рассказывает о стариках, которые падали в приемном отделении на колени, прося спасти их внучат. «Когда болеет взрослый — это беда, а когда болеет ребенок — это трагедия». Этой трагедии Марат Адырбаев пытался избежать любой ценой. Когда хоккеисты «Авангарда» предложили ему шефскую помощь, он отдал ее самому тяжелому отделению больницы — отделению гематологии, где лежат дети с заболеваниями крови.

— Это дети-страдальцы. Неизвестно, чем вообще судьба такого ребенка закончится. Хоккеисты к ним приезжают, делают прекрасные подарки, оказывают больнице спонсорскую помощь в приобретении оборудования, медикаментов, оплачивают поездки детей, которых мы отправляем на пересадку костного мозга в Питер и Москву, и проживание их родителей. Дети у нас, благодаря ребятам из ХК «Авангард» , занимаются в гимнастических секциях и показывают, что они тоже могут быть победителями. Настолько у них задор, оптимизм появляются, что мотивация выздоравливать становится гораздо сильнее, — считает Марат Шакенович.

В 2006 году врачи больницы совместно с профессорско-преподавательским составом Омской медицинской академии, разработали методику лечения ожогов пищевода и желудка. За это ОДКБ получила высшую профессиональную награду России — премию «Призвание». До этого пациентов (каждый год с таким диагнозом поступало до 100 ребятишек) лечили лишь оперативно. И это была калечащая операция, которая приводила к инвалидности. Новая система позволила проводить лечение щадяще, эффективно, без хирургического вмешательства.

— Однажды в семье губернатора одного из сибирских регионов произошла трагедия: ребенок выпил уксусную эссенцию. Самолетом ребенка доставили в Омск. В то время стены у нас были еще обшарпанные. Дочка звонила отцу и жаловалась: «Папа, как здесь можно лечиться?!». Но ведь лечат не стены, лечат доктора! Мы вылечили девочку. Папа не поверил, отправил дочь в Германию на обследование, в Германии оценили и сказали: «Высший пилотаж»! — делится Марат Адырбаев.

Последние 11 лет Марат Адырбаев отстаивает интересы регионального здравоохранения на законодательном уровне. Он депутат Заксобрания Омской области. Территория его округа включает четыре муниципальных района: Большереченский, Тарский, Знаменский и Колосовский. В каждом достаточно проблем: что-то требует финансирования, долгих согласований и консолидации мнений депутатского органа, а что-то можно решить сразу на местах. Например, устранить очереди в больницах по силам каждому главврачу. Пример — городская поликлиника № 4.

— Приходишь в регистратуру — пусто, очереди небольшие. Почему? Потому что в каждом подъезде, у каждого старшего по подъезду была книжка: какие специалисты, когда принимают, как можно записаться в очередь, телефоны, — продолжает Марат Шакенович. — И очередей нет. Значит, это можно организовать. Можно и нужно. А сегодня, при наличии регистратуры электронной, телефонов, можно записаться заранее. И никаких очередей не будет 100%, просто все зависит от организации.

Депутат Адырбаев старается быть осторожнее с обещаниями, чтоб не разочаровать своих избирателей. Сразу говорит: дороги не построит. Зато уже в одной из сельских школ окна поставил, в другой — отремонтировал спортивный зал; помогает Колосовскому детскому дому. И не только рублем. Он убеждает воспитанников не опускать руки, рассказывает истории из своей жизни, мотивирует к чему-то стремиться. И очень гордится, что многие из выпускников заражаются его примером. Две девочки закончили Омскую медицинскую академию, стажировались во Франции, получая стипендии по три тысячи евро. Одна из них теперь работает в президентской клинике в Москве, вторая — в Красноярской областной больнице. Доктор-депутат убежден, что подобные истории успеха — лучшее лекарство для детдомовцев.

— У кого-то из выпускников 2 — 3 образования. Они стали такими большими людьми, они к ним потянулись. Первый год, дети отрешенно смотрели в потолок, мух ловили. Но когда они поняли, что тоже смогут достичь результатов, они потянулись, это тоже одна из побед нашей команды, — уверен Марат Адырбаев.

Казалось бы, он сделал уже так много возможного и немыслимого: вырастил своих детей, позаботился о чужих, столько раз помогал людям бороться за жизнь, продлевая ее любыми способами… Однако Марат Адырбаев и в свои 75 не перестает мечтать о том, что всегда было для него главным. О жизни!

— Мечта, знаете, какая? Чтоб все были живы, здоровы, — признается Марат Шакенович. — Это самое главное. Еще Гюго сказал: «Нет гимна трепетнее на земле, чем лепет детских уст». Это для меня самое главное. Есть в Российской детской клинической больнице гимн. Слова его примерное так звучат: «Вы спросите у неба, я скажу без затей, что здоровье России от здоровья детей». На самом деле так. Будет здоровое поколение — будет наша любимая Россия сильна. Пожелаем ей процветания и удачи!