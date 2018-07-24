В Вологодской области в рамках акции «Безопасность детства» полицейские посетили школу путешественников Федора Конюхова 

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Вологодской области совместно с и.о. уполномоченного при губернаторе области по правам ребенка Александрой Ждановой посетили «Школу путешественников Федора Конюхова» в Тотемском районе.
Инспекторы провели тематическое занятие, в ходе которого повторили с воспитанниками правила пассажиров транспортных средств, а также напомнили детям, где разрешено кататься на велосипедах, роликовых коньках и гироскутерах. Отдельной темой для обсуждения стало применение световозвращающих элементов, повышающих безопасность юных пешеходов на дороге. Автоинспекторы предложили детям проявить творчество и самостоятельно изготовить световозвращающие элементы. Воспитанники ответственно и серьезно подошли к выполнению задания. Из специальной ткани и самоклеющейся ленты выкроили и вырезали различные полоски, браслеты, смайлики, звездочки и многие другие «светлячки».
В завершение мастер-класса ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции и пообещали соблюдать Правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы и призвать своих сверстников позаботиться о безопасности на дорогах.