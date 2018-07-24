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Успей подать заявку для участия в конкурсе «Доброволец России»
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Успей подать заявку для участия в конкурсе «Доброволец России» 

АиФ Югра 22 часа назад
Фото: АиФ Югра
До 15 августа принимают заявки для участия во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018».
По просьбе организаций и волонтеров, которые обратились в исполнительную дирекцию Года добровольца в России, сроки решили перенести.
Участвовать в конкурсе могут как физические лица, так и организации (юр.лица). Возраст участников — от 8 лет. Подробности можно узнать на сайте «Доброволец России».
Напомним, что конкурс «Доброволец России» проводится в стране уже в 8 раз. Он направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческого движения и их проектов.
За все годы его существования было подано свыше 10 тысяч заявок. На сегодняшний день изо всех субъектов государства уже поступило более 8 тысяч заявок.
В 2018 году конкурс запущен в новом формате. Судейская коллегия определит победителей в 12 номинациях «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Работая помогаю», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Организатор добровольчества», «Волонтерский центр».
5 декабря состоится очный финальный этап и определение обладателей премии «Доброволец России».
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