Успей подать заявку для участия в конкурсе «Доброволец России»

До 15 августа принимают заявки для участия во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018».

По просьбе организаций и волонтеров, которые обратились в исполнительную дирекцию Года добровольца в России, сроки решили перенести.

Участвовать в конкурсе могут как физические лица, так и организации (юр.лица). Возраст участников — от 8 лет. Подробности можно узнать на сайте «Доброволец России».

Напомним, что конкурс «Доброволец России» проводится в стране уже в 8 раз. Он направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческого движения и их проектов.

За все годы его существования было подано свыше 10 тысяч заявок. На сегодняшний день изо всех субъектов государства уже поступило более 8 тысяч заявок.

В 2018 году конкурс запущен в новом формате. Судейская коллегия определит победителей в 12 номинациях «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Работая помогаю», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Организатор добровольчества», «Волонтерский центр».

5 декабря состоится очный финальный этап и определение обладателей премии «Доброволец России».