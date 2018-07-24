Ещё
В Геленджике приставы закрыли кафе «От заката до рассвета»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

В Геленджике приставы закрыли кафе «От заката до рассвета» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. В Геленджике сотрудники надзорной организации проводили проверку в кафе «От заката до рассвета», расположенного на улице им. Тургенева. В ходе инспекции специалисты выявили массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении кулинарной продукции собственного производства.
— Рассмотрев составленный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), Геленджикский городской суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 90 суток, — прокомментировали в пресс-службе краевого управления ФССП.
Постановление суда было передано в ФССП, после чего приставы не только опечатали двери кафе «От рассвета до заката», но и изъяли оборудование для изготовления пищи. У владельцев заведения есть 90 суток для устранения выявленных недостатков.
— Впрочем, если это произойдет раньше, они в праве обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности заведения. С учетом нынешнего высокого сезона такой вариант развития событий более чем вероятен, — подытожили в Федеральной службе судебных приставов.
Напомним, ранее из-за нарушений правил пожарной безопасности в поселке Архипо-Осиповка был закрыт парк аттракционов.
Новая Кубань: последние новости
Участник конфликта с гражданскими активистами возле краснодарского ресторана «Сенат» рассказал о провокации Пятилетняя девочка и десятилетний мальчик пытались зверски убить ребенка в Еврейской АО Назван самый возмутительный фильм года
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь2
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»19
Ляпы в советских мультиках13
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети3
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых24
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение