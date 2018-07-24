В Геленджике приставы закрыли кафе «От заката до рассвета»

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. В Геленджике сотрудники надзорной организации проводили проверку в кафе «От заката до рассвета», расположенного на улице им. Тургенева. В ходе инспекции специалисты выявили массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении кулинарной продукции собственного производства.

— Рассмотрев составленный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), Геленджикский городской суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 90 суток, — прокомментировали в пресс-службе краевого управления ФССП.

Постановление суда было передано в ФССП, после чего приставы не только опечатали двери кафе «От рассвета до заката», но и изъяли оборудование для изготовления пищи. У владельцев заведения есть 90 суток для устранения выявленных недостатков.

— Впрочем, если это произойдет раньше, они в праве обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности заведения. С учетом нынешнего высокого сезона такой вариант развития событий более чем вероятен, — подытожили в Федеральной службе судебных приставов.

Напомним, ранее из-за нарушений правил пожарной безопасности в поселке Архипо-Осиповка был закрыт парк аттракционов.