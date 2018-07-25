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В ЮЗАО столицы нарисовали город будущего
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В ЮЗАО столицы нарисовали город будущего 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакова, прошла городская арт-акция. Ее темой стал город будущего. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Москвичи размышляли на тему «города будущего», воплощая свое видение современного мегаполиса. В своих работах они изобразили линию легкого метрополитена как символ и отличительную черту стремительно развивающегося современного района.
В мероприятии приняли участие свыше ста талантливых горожан, которым предоставили мольберты и все необходимое. Кроме того, жители столицы могли научиться работать с разными материалами и в разных техниках: карандашный набросок, акварель, коллаж. В работах приветствовались сюрреализм, конструктивизм и футуризм.
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