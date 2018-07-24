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Как выксунцы провели День города
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Как выксунцы провели День города 

Нижегородская правда 21 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото автораКак выксунцы провели День городаСотни выксунцев провели минувшее воскресенье в любимом месте — городском парке. Как сообщает «Выксунский рабочий».
Взрослые и юные горожане, гости Выксы развлекались на площадке деревянных скульптур, участвуя в мастер-классах. С удовольствием наблюдали за всеобщими любимцами — лебедями Русланом и Людмилой, неторопливо плавающими по водоёму, вездесущими утками, ныряющими по озерцу в поисках корма. Дети катались на аттракционах, знакомились с забавными обезьянками Машей и Антоном. Ближе к вечеру многие с интересом посмотрели увлекательные состязания по выбору «Мисс парк-2018». Словом, День города в парке удался. Подробности читайте 27 июня. Автор: Лидия Козедоева
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