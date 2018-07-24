Как выксунцы провели День города

Фото автораКак выксунцы провели День городаСотни выксунцев провели минувшее воскресенье в любимом месте — городском парке. Как сообщает «Выксунский рабочий».

Взрослые и юные горожане, гости Выксы развлекались на площадке деревянных скульптур, участвуя в мастер-классах. С удовольствием наблюдали за всеобщими любимцами — лебедями Русланом и Людмилой, неторопливо плавающими по водоёму, вездесущими утками, ныряющими по озерцу в поисках корма. Дети катались на аттракционах, знакомились с забавными обезьянками Машей и Антоном. Ближе к вечеру многие с интересом посмотрели увлекательные состязания по выбору «Мисс парк-2018». Словом, День города в парке удался. Подробности читайте 27 июня. Автор: Лидия Козедоева