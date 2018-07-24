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Милли Бобби Браун рассказала, что они с Дрейком «всё время переписываются»
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Милли Бобби Браун рассказала, что они с Дрейком «всё время переписываются» 

Журнал ОК! 21 час назад
Милли Бобби Браун стала героиней cover story очередного выпуска W Magazine. С журналистами издания юная актриса поговорила о своем статусе звезды, а также рассказала, что у неё появился знаменитый друг. И это не кто иной, как Дрейк!
Необычная пара, как их прозвали поклонники, познакомилась, когда 14-летняя актриса пришла на концерт 31-летнего артиста в Брисбене в ноябре 2017-го. Благодаря своей популярности Милли смогла пройти за кулисы, где и встретилась с Дрейком. Конечно же, об этом звезды сразу же рассказали своей многомиллионной аудитории в Инстаграм, опубликовав совместные фото.
Милли Бобби Браун и Дрейк, фото из Instagram
Он пригласил меня на свой концерт. И теперь мы всё время переписываемся. Я спрашиваю у него совета, — объяснила актриса.
Какого совета, Браун так и не рассказала, но мы предполагаем, что её вопросы могут быть связаны со славой. Например, Милли не раз говорила таблоидам, что никогда даже и не предполагала, что роль в сериале «Очень странные дела» кардинально изменит её жизнь.
Кстати, сейчас у Браун почти 17 миллионов фолловеров в Инстаграм, она номинировалась на премию «Эмми», но считает, что это никак не влияет на ту самую Милли.
Я не думаю, что я поменялась. Я всё ещё нервничаю и переживаю.
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