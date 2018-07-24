Фестиваль Skolkovo Jazz Science в тртетий раз пройдет на территории инноцентра «Сколково»

-Елена, расскажите, кто придумал Skolkovo Jazz Science — фестиваль, объединяющий музыку и науку? Чья это была идея? Как она родилась?

-Идея родилась совместно с Игорем Михайловичем Бутманом . Когда меня пригласили в «Сколково» было понятно, что необходимо развивать территорию не только как центр инноваций, но и как знаковое место, где можно провести время с семьей, отдохнуть, поучаствовать в культурных событиях, не уступающих по уровню московским. Ведь до определенного момента (три года назад) «Сколково» воспринималось людьми изнутри — стартаперами, сотрудниками, как сугубо офисное и лабораторное пространство, где есть место работе, но совершенно нет — досугу. Теперь ситуация, конечно, изменилась и во многом это произошло благодаря фестивалю. Также перед нами стояла задача открыть Сколково и для внешнего посетителя — жителей Москвы и ближайших примыкающих районов, открыть эту по сути закрытую территорию, и показать ее максимально неформально, не отступая от миссии проекта, но подавая ее в творческой форме.

-Фестиваль пройдет уже в третий раз. Расскажите, какие сюрпризы ждут его гостей в этом году?

-Их очень много. На двух сценах выступят десять ярких джазовых коллективов современности со всего мира. На главной сцене наш бессменный хедлайнер — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Фантини (Fantene, США). Там же мы услышим мастеров современной соул-музыки — группу Mamas Gun. Наши российские исполнители — группа Gayana, познакомят зрителей со своей аутентичной музыкой, вдохновленной эпохой 80-х. А проект MAMBO PARTY Петра Востокова (Россия — Куба) своим исполнением оригинального латиноамериканского джаза, классического мамбо, болеро и ча-ча-ча ненадолго погрузит нас в атмосферу 40-50х годов прошлого века. Здесь же мы увидим и Николая Винцкевича — один из самых ярких джазменов молодого поколения.

Если же говорить об экспериментальной сцене, мы собрали очень интересных молодых исполнителей. Хедлайнерами сцены станут известный норвежский музыкант, один из лучших исполнителей северо-европейского джаза, трубач, композитор и руководитель собственного оркестра — Матиас Эйк (Mathias Eick, Норвегия) и участница проекта «Голос» Тина Кузнецова с собственным проектом Zventa Sventana. В лайнапе этого года также одна из самых заметных соул-певиц столицы — Света Жаворонкова, группа «21 pm» и Валерий Степанов . В перерыве между выступлениями с лекцией: «Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий» выступит Ася Казанцева — одна из самых известных и талантливых русскоязычных популяризаторов науки. А известный экономический и политический обозреватель Борис Грозовский поделится своими мыслями на тему: «Экономика свободы творчества». На главной сцене также запланирована дискуссионная программа, имена спикеров объявим уже очень скоро.

-На какую аудиторию, в первую очередь, ориентирован фестиваль?

-За прошедшие три года наш фестиваль обрел индивидуальную атмосферу, у него появилась «своя» публика. В первую очередь — это разносторонне развитые люди, любящие джаз, интересующиеся новыми тенденциями мировой музыкальной жизни, а также научной и культурной сферами. Вторая, не менее важная для нас аудитория — это семьи с детьми. Специально для них мы организуем множество игр, развлечений, мастер-классов, научных шоу и интерактивных программ.

-Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее — чем в этом году вы планируете удивлять и радовать маленьких гостей фестиваля?

-Детей в «Сколково» ждет много сюрпризов. Свою игровую комнату откроет сеть семейных кафе «АндерСон», проект «Маленький самолетик» проведет авиамодельные соревнования, а сразиться в настольные игры можно будет на площадке магазина «Мосигра». Ребят постарше, возможно, заинтересуют мастер-классы, на которых можно самостоятельно собрать микрофон или динамик, создать что-то новое и необычное из простых подручных материалов, узнать, как работает студия звукозаписи и даже поучаствовать в озвучке фильма! А тем, кто интересуется физикой, будет предоставлена возможность увидеть воздушные потоки и узнать, как фотографируют ударные волны. Одним словом, на Skolkovo Jazz Science каждый найдет что-то интересное для себя.

-Какие еще немузыкальные активности ждут посетителей «Сколково»?

-Как и в прошлом году будет работать лекторий, где ученые расскажут о настоящем и будущем различных областей знания. Наши партнеры — Британская высшая школа дизайна откроет свою зону с экспозицией артсайнс объектов и лекциями на тему дизайна интерактивной среды. На площадке фестиваля целый день будет работать выездная библиотека иностранной литературы, книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики и Vinyl Market, на котором посетители смогут купить или обменять редкие пластинки. Совместно с командой инженеров rifma наши гости смогут построить самый большой в истории «Сколково» marble run, а для любителей командных игр наш партнер «Мир Квестов» подготовил необычное развлечение — комнату-куб, выбраться из которой можно только разгадав сложные головоломки и открыв потайные двери. Ну и, конечно, чтобы посетители «Сколково» чувствовали себя комфортно весь день, на площадке будет работать фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.

-Бытует мнение, что в «Сколково» сложно добраться. Так ли это? Сколько времени потребуется для того, чтобы добраться, скажем, из центра Москвы до площадки фестиваля? Будет ли что-то организовано для зрителей, предпочитающих общественный транспорт?

-В течение всего дня от станции метро Парк Победы до площадки проведения фестиваля и обратно будут курсировать бесплатные шаттлы. Отправление каждые 30 минут, а время в пути составит около 20 минут. Таким образом для того чтобы добраться до фестиваля из центра Москву, например, потребуется около часа. График работы шаттлов, а также схема проезда до фестиваля на общественном и личном транспорте будут размещены на официальном сайте мероприятия skjazz.ru в ближайшее время.

-Чем этот Фестиваль интересен лично для вас?

-Мне интересно наблюдать как проект растет, как формируется направление, соединяющее творческие и научные силы. Также, разумеется, приятно видеть, как фестиваль обрастает своей уникальной аудиторией. И это не кокетство, а абсолютно четкое понимание, что наша аудитория очень отличается от аудиторий других фестивалей. Конечно, это обусловлено и местом, и программой, которую мы формируем очень скрупулёзно и тщательно и тем, что с нами сотрудничают очень талантливые молодые проекты, такие партнеры, как фестиваль науки «WOW! HOW!?», открытое инженерное движение «Лига роботов», мастерская гигантских головоломок «Play&Progress», команда инженеров «rifma» и сеть музыкальных школ «Виртуозы».

Хотелось бы, чтобы в будущем Skolkovo Jazz Science стал площадкой для представления научных и технологических инноваций, где передовые корпорации обретают новое художественное звучание. Мы абсолютно убеждены, что музыка и наука способны творить чудеса!