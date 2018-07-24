Шествию и митингу КПРФ может помешать концерт

Конечно, речь идет о простом, но символичном совпадении. 28 июля коммунисты намереваются собрать крупный митинг, разрешение на который они получили только с третьей попытки. Весьма характерно, что на следующий день своё «антипенсионное» мероприятие надеются организовать представители экзотической либертарианской партии. Выйдет этакое соперничество. Все аналитики будут с лупой следить за тем, чей митинг будет ярче, больше, массовей — что за ораторы выступят и какие требования озвучат.

Но самое примечательное, что в субботу же всех приглашают на концерт привычной российской попсы. И не куда-нибудь, а на Красную площадь, которая, как кажется, ещё сотрясается от толп болельщиков мундиаля. При первом приближении сам концерт — о нём, в отличие от митинга, многие знают из-за рекламы на федеральных каналах, — это попытка отвлечь москвичей как раз от протестных акций. Так сказать, зрелище вместо пенсионного хлеба. Тем более, что не совсем понятно, ради чего российские артисты будут петь и плясать, а молодые ведущие будут надрывать свои голосовые связки в сердце столицы.

Вроде бы ещё не апофеоз выборов и не национальный праздник, то есть нет традиционного предлога для такой коллективной радости. Есть, правда, смутные намёки на спортивные победы, позитивное восприятие которых и предлагается закрепить. Однако можно ли рассматривать халявный концерт на свежем воздухе в качестве сильного отвлекающего момента от митинга компартии? Вряд ли.

Global Look Press/Komsomolskaya pravda

Ну, во-первых, как представляется, контингенты зрителей концерта и участников митинга принципиально разнятся. Всё-таки приплясывание недалеко от Кремлевской стены — это скорее для поколений, которые о пенсии и пенсионном возрасте представления имеют мало, как о биноме Ньютона. «Танцуй, пока молодой». Правда, видимо, предполагается, что летом, когда старшее поколение на дачных грядках, а среднее в отпусках, именно молодёжь, не столь озабоченная пенсионными перспективами, составляет большинство городских зевак, охочая до доступной развлекухи.

Но есть и другое «но». На митинги компартии обычно съезжаются активисты из многих близлежащих городов. Тем более, противодействие пенсионной реформе — сильнейший политический возбудитель. Поэтому митинг никак не будет пересекаться с концертом.

Но на самом деле это скорее разветвлённое племя политологов будет скрупулёзно подсчитывать и сравнивать масштабы явки на митинг и число городских меломанов, выбравших Красную площадь. И, таким образом, пытаться уточнить, какие идеи у нас живут и побеждают.

Наконец, сам факт концерта позволит на вполне законном основании перекрыть все подходы к историческом центру, дабы активные сторонники противодействию реформе не выплеснулись со строго отведённой им территории.